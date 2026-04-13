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आशा भोसले के निधन से टूटे ब्रेट ली, पूर्व क्रिकेटर ने जताया दुख, 20 साल पहले गायिका संग गाया था ये सुपरहिट सॉन्ग

ब्रेट ली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में आशा भोसले संग पहली मुलाकात का जिक्र खुलकर किया था.

Asha Bhosle death former australian cricketer brett lee mourns
आशा भोसले के निधन से टूटे ब्रेट ली (IMAGE/GETTY)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 13, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही हैं. पार्श्व गायिका का बीती 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 साल की उम्र में निधन हो गया. गायिका के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई. आशा ताई के जाने का गम मनोरंजन से लेकर, खेल, राजनीति और बिजनेस जगत में साफ नजर आ रहा है. वहीं, क्रिकेट जगत के सबसे सफल गेंदबाज में से एक आस्ट्रेलियाई गेंदबाज ब्रेट ली ने भी आशा के निधन पर शोक व्यक्त किया है. ब्रेट ने आज 13 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है और दुखी मन से उनके निधन पर शोक जताया है. ब्रेट ली ने गायिका के साथ अपनी यादगार तस्वीरें भी शेयर की हैं. बता दें, ब्रेट ने साल 2006 में आशा ताई के साथ एक गाना भी गाया था.

ब्रेट ली ने जताया दुख

ब्रेट ली ने आशा भोसले के निधन पर लिखा है, 'मुझे 2006 में आशा भोसले के साथ 'यू आर द वन फॉर मी' लिखने और रिकॉर्ड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था. इसके लिए मैं हमेशा बेहद आभारी रहूंगा. मुझे सबसे ज्यादा उनकी असाधारण प्रतिभा ही नहीं, बल्कि उनकी दयालुता और विनम्रता भी याद रह गई. जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद, उनका व्यवहार बेहद स्नेहपूर्ण और उदार था. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं. मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतनी खास शख्सियत के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला. इसमें कोई शक नहीं कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी.

20 साल पहले साथ में गाया था गाना

बता दें, ब्रेट ने ली आशा की एल्बम 'आशा एंड फ्रेंड्स' के एक गाने 'हां मैं तु्म्हारा हूं' गाया था, बहुत सुपरहिट हुआ था. यह पहली बार था जब ब्रेट ली ने इंडिया के किसी सिंगर के साथ गाना गाया था. पूर्व क्रिकेटर ने यह गाना अपनी आवाज और हिंदी में गाया था, जिसे हिंदी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था. ब्रेट ली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ: ब्रेट ली में आशा संग मुलाकात और गाने का अनुभव साझा किया था. ब्रेट ने बताया था कि आशा एक बहुत प्यारी और हंसी मजाक करने वाली शख्सियत थीं. ब्रेट ने ली बताया था कि आशा ने ही उन्हें गाने का ऑफर दिया था. ब्रेट ने इस ऑफर के लिए तुरंत हां कर दिया था. ब्रेट ली ने यह भी कहा था कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था कि वह भारत की इतनी दिग्गज गायिका के साथ अपनी आवाज शेयर करने जा रहे थे.

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