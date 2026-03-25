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'भूत बंगला' में 26 साल छोटी हीरोइन संग इश्क फरमा रहे अक्षय कुमार, एक्टर-एक्ट्रेस एज गैप लिस्ट में ये स्टार्स भी रहे शामिल

'भूत बंगला' में 26 साल छोटी हीरोइन संग इश्क फरमा रहे अक्षय कुमार ( POSTER )

हैदराबाद: आगामी फिल्म 'भूत बंगला' में सुपरस्टार अक्षय कुमार और अभिनेत्री वामिका गब्बी की जोड़ी ने बॉलीवुड की रोमांटिक जोड़ियों में एज गैप की बहस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. हालांकि हिंदी फिल्मों में दशकों से बहुत अधिक उम्र के पुरुष अभिनेताओं के साथ कम उम्र की अभिनेत्रियों को लेने की प्रथा चली आ रही है, फिर भी यह मुद्दा फिल्म देखने वालों के बीच काफी चर्चा का विषय बना रहता है. इस मुद्दे पर अक्षय कुमार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया. एज गैप को लेकर हो रही चर्चा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'तो क्या है? हमने पहले कभी देखा नहीं है क्या? हॉलीवुड में भी ऐसा होता है. कभी-कभी स्क्रिप्ट की वजह से ऐसा होता है. बहुत से लोग अपने से बड़े या छोटे जीवनसाथी से शादी कर लेते हैं'. जैसे-जैसे यह बहस फिर से जोर पकड़ रही है, आइए कुछ ऐसी फिल्मों पर एक नजर डालते हैं जिनमें बॉलीवुड के दिग्गज सितारों को उनसे काफी कम उम्र की अभिनेत्रियों के साथ कास्ट किया गया था. बता दें, अक्षय कुमार 58 और वामिका 32 साल की हैं और दोनों में 26 साल का एज गैप है. 1. दबंग 3 - सलमान खान और सई मांजरेकर, एज गैप: 36 साल जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तब सलमान खान 54 साल के थे, जबकि साई मांजरेकर 18 साल की थीं. 2. सिकंदर - सलमान खान और रश्मिका मंदाना | उम्र का अंतर: 31 साल जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब सलमान खान 59 साल के थे और रश्मिका मंदाना 28 साल की थीं। 3. सम्राट पृथ्वीराज - अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, एज गैप : 30 वर्ष फिल्म की रिलीज के समय अक्षय कुमार 55 वर्ष के थे, जबकि मानुषी छिल्लर 25 वर्ष की थीं.