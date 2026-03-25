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'भूत बंगला' में 26 साल छोटी हीरोइन संग इश्क फरमा रहे अक्षय कुमार, एक्टर-एक्ट्रेस एज गैप लिस्ट में ये स्टार्स भी रहे शामिल

अक्षय कुमार-वामिका गब्बी की 'भूत बंगला' की जोड़ी ने एज गैप को लेकर चल रही बहस को फिर से हवा दे दी है.

As Akshay-Wamiqa Pair Up In Bhooth Bangla
'भूत बंगला' में 26 साल छोटी हीरोइन संग इश्क फरमा रहे अक्षय कुमार (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 2:29 PM IST

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हैदराबाद: आगामी फिल्म 'भूत बंगला' में सुपरस्टार अक्षय कुमार और अभिनेत्री वामिका गब्बी की जोड़ी ने बॉलीवुड की रोमांटिक जोड़ियों में एज गैप की बहस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

हालांकि हिंदी फिल्मों में दशकों से बहुत अधिक उम्र के पुरुष अभिनेताओं के साथ कम उम्र की अभिनेत्रियों को लेने की प्रथा चली आ रही है, फिर भी यह मुद्दा फिल्म देखने वालों के बीच काफी चर्चा का विषय बना रहता है.

इस मुद्दे पर अक्षय कुमार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया. एज गैप को लेकर हो रही चर्चा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'तो क्या है? हमने पहले कभी देखा नहीं है क्या? हॉलीवुड में भी ऐसा होता है. कभी-कभी स्क्रिप्ट की वजह से ऐसा होता है. बहुत से लोग अपने से बड़े या छोटे जीवनसाथी से शादी कर लेते हैं'.

जैसे-जैसे यह बहस फिर से जोर पकड़ रही है, आइए कुछ ऐसी फिल्मों पर एक नजर डालते हैं जिनमें बॉलीवुड के दिग्गज सितारों को उनसे काफी कम उम्र की अभिनेत्रियों के साथ कास्ट किया गया था. बता दें, अक्षय कुमार 58 और वामिका 32 साल की हैं और दोनों में 26 साल का एज गैप है.

1. दबंग 3 - सलमान खान और सई मांजरेकर, एज गैप: 36 साल

जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तब सलमान खान 54 साल के थे, जबकि साई मांजरेकर 18 साल की थीं.

2. सिकंदर - सलमान खान और रश्मिका मंदाना | उम्र का अंतर: 31 साल

जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब सलमान खान 59 साल के थे और रश्मिका मंदाना 28 साल की थीं।

3. सम्राट पृथ्वीराज - अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, एज गैप : 30 वर्ष

फिल्म की रिलीज के समय अक्षय कुमार 55 वर्ष के थे, जबकि मानुषी छिल्लर 25 वर्ष की थीं.

4. सूर्यवंशम - अमिताभ बच्चन और सौंदर्या, एज गैप : 30 वर्ष

जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब अमिताभ बच्चन 57 साल के थे और सौंदर्या 27 साल की थीं.

5. लाल बादशाह - अमिताभ बच्चन और मनीषा कोइराला, एज गैप : 28 वर्ष

उस समय अमिताभ बच्चन 57 वर्ष के थे, जबकि मनीषा कोइराला 29 वर्ष की थीं.

6. टीकू वेड्स शेरू - नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर, एज गैप : 27 साल

जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी 48 साल के थे और अवनीत कौर 21 साल की थीं.

7. रब ने बना दी जोड़ी - शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा, एज गैप : 23 साल

जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब शाहरुख खान 43 साल के थे, जबकि अनुष्का शर्मा 20 साल की थीं.

8. डंकी - शाहरुख खान और तापसी पन्नू, एज गैप : 22 साल

जब यह फिल्म रिलीज हुई तब शाहरुख खान 58 साल के थे और तापसी पन्नू 36 साल की थीं.

9. गजनी - आमिर खान और असिन, एज गैप : 20 साल

जब गजनी सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तब आमिर खान 43 साल के थे, जबकि असिन 23 साल की थीं.

10. हिम्मतवाला - अजय देवगन और तमन्ना भाटिया, एज गैप : 20 साल

फिल्म की रिलीज के समय अजय देवगन 43 वर्ष के थे और तमन्ना भाटिया 23 वर्ष की थीं.

11. धुरंधर: द रिवेंज - रणवीर सिंह और सारा अर्जुन, एज गैप : 20 वर्ष

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2 में रणवीर सिंह (40) सारा अजून (20) के साथ नजर आए हैं, जिससे दोनों के बीच 20 साल का आयु अंतर दिखाई देता है.

बॉलीवुड में उम्र के अंतर वाले रोमांस को लेकर बहस जारी है. अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की जोड़ी के बाद हिंदी सिनेमा में कास्टिंग को लेकर चर्चाएं एक बार फिर सुर्खियों में हैं.

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