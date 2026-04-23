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दोस्त की शादी में आर्यन खान ने खेली जूता चुराई की रस्म, शाहरुख के बेटे का जोश देख लोग शॉक्ड, देखें

शाहरुख खान के लाडले बेटे-डायरेक्टर आर्यन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह जूता चुराते हुए दिखाई दे रहे.

Aryan Khan
आर्यन खान (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 23, 2026 at 2:43 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान एक बार हेडलाइन से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हुए हैं. हाल ही में वह एक दोस्त की शादी में शामिल हुए,जहां उनका पारंपरिक 'जूता चुराई' रस्म में हिस्सा लेते हुए एक वीडियो वायरल हो गया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे यह मजेदार रस्म एक जोश भरे पल में बदल गई.

वेडिंग प्लानर्स ने इंस्टाग्राम पर आर्यन के सबसे अच्छे दोस्त माहिर मेहता और रिया नाडकर्णी की शादी का एक वीडियो शेयर किया. इस मजेदार पल के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, 'एक ऐसी दोपहर जो प्यार, हंसी-मजाक और थोड़ी-बहुत अफरा-तफरी से भरी एक जोरदार जंग में बदल गई. चोरी-छिपे जूते चुराने, जोरदार मोल-भाव और हर कोने में गूंजती हंसी के बीच यह सिर्फ जूता-चुराई की रस्म नहीं थी, बल्कि एक यादगार पल था जो हमेशा के लिए दिल में बस गया.'

वहीं, क्लिकप पर एक नोट, जिसने सबका ध्यान खींचा, में लिखा था, 'जूता चुराई एक पूरी तरह से मिनी-जंग में बदल गई.' हालांकि वेडिंग प्लानर ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया है, लेकिन यह अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में आर्यन को ब्लू जींस, टी-शर्ट और ब्राउन कलर के जैकेट पहने हुए कैजुअल अंदाज में देखा गया. उन्होंने दूल्हे के जूते को कसकर पकड़ रखा था. दुल्हन वालों की तरफ से जूते को छीनने की बार-बार कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उसे देने से साफ इनकार कर दिया.

एक पल तो ऐसा भी आया जब जूते को बचाने की कोशिश में वह गिरते-गिरते बचे. वहीं एक दूसरे क्लिप में उन्हें जूते को सुरक्षित रखने के लिए खींचते और जूझते हुए देखा गया, जिसके बाद आखिरकार वह उसे लेकर वहां से भाग निकले.

क्या है जूता चुराई?
जूता चुराई उत्तरी भारत की कई शादियों में निभाई जाने वाली एक आम रस्म है. इसमें दुल्हन वाले लोग दूल्हे के जूते चुराने की कोशिश करते हैं, चूंकि दूल्हा शादी की रस्मों में व्यस्त होता है, इसलिए दूल्हे के दोस्त और परिवार वाले जूतों को बचाने की कोशिश करते हैं. य रस्म आम तौर पर एक मोल-भाव के साथ खत्म होता है, जिसमें दूल्हे की तरफ वाले लोग अपने जूते वापस पाने के लिए पैसे देते हैं. यह रस्म हल्के-फुल्के माहौल के लिए होती है.

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