IMDb टॉप 10 डायरेक्टर्स 2025, लिस्ट में आर्यन खान सबसे युवा फिल्ममेकर, जानें नंबर 1 पर कौन?

IMDb टॉप 10 डायरेक्टर्स 2025 ( POSTER )

हैदराबाद: आर्यन खान ने इस साल फिल्म इंडस्ट्री में अपना मच अवेटेड डेब्यू किया. बाकी स्टार किड्स से अलग आर्यन ने एक एक्टर बनने के बजाय, अलग रास्ता चुना और कैमरे के पीछे जाकर अपनी फिल्ममेकिंग की सोच और जुनून को दिखाया. काफी इंतजार के बाद उनकी डेब्यू वेब सीरीज द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड सितंबर में रिलीज हुई. इस सीरीज ने आर्यन की तीखी कहानी कहने की स्टाइल, दमदार किरदार और ड्रामा व ह्यूमर के बेहतरीन मेल को शानदार तरीके से दिखाया. उनकी मेहनत, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन का अब पूरा फल मिल गया है. आर्यन खान ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की है, दरअसल द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए वे IMDb की टॉप 10 डायरेक्टर्स ऑफ 2025 लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के डायरेक्टर और इकलौते वेब-सीरीज डायरेक्टर बन गए हैं. अपने पहले ही प्रोजेक्ट में ऐसी उपलब्धि पाना वाकई कमाल है और यह साफ दिखाता है कि यह उभरता हुआ फिल्ममेकर आगे कितनी बड़ी उड़ान भरने वाला है.