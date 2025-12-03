ETV Bharat / entertainment

IMDb टॉप 10 डायरेक्टर्स 2025, लिस्ट में आर्यन खान सबसे युवा फिल्ममेकर, जानें नंबर 1 पर कौन?

आईएमडीबी ने साल 2025 के टॉप 10 डायरेक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें इन 10 डायरेक्टर्स ने जगह बनाई है.

IMDb Top 10 Directors 2025 list
IMDb टॉप 10 डायरेक्टर्स 2025 (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 3, 2025 at 4:36 PM IST

हैदराबाद: आर्यन खान ने इस साल फिल्म इंडस्ट्री में अपना मच अवेटेड डेब्यू किया. बाकी स्टार किड्स से अलग आर्यन ने एक एक्टर बनने के बजाय, अलग रास्ता चुना और कैमरे के पीछे जाकर अपनी फिल्ममेकिंग की सोच और जुनून को दिखाया. काफी इंतजार के बाद उनकी डेब्यू वेब सीरीज द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड सितंबर में रिलीज हुई. इस सीरीज ने आर्यन की तीखी कहानी कहने की स्टाइल, दमदार किरदार और ड्रामा व ह्यूमर के बेहतरीन मेल को शानदार तरीके से दिखाया.

उनकी मेहनत, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन का अब पूरा फल मिल गया है. आर्यन खान ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की है, दरअसल द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए वे IMDb की टॉप 10 डायरेक्टर्स ऑफ 2025 लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के डायरेक्टर और इकलौते वेब-सीरीज डायरेक्टर बन गए हैं. अपने पहले ही प्रोजेक्ट में ऐसी उपलब्धि पाना वाकई कमाल है और यह साफ दिखाता है कि यह उभरता हुआ फिल्ममेकर आगे कितनी बड़ी उड़ान भरने वाला है.

द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड ने रिलीज होते ही कई बड़े मुकाम हासिल किए. सीरीज ने नेटफ्लिक्स इंडिया पर लगातार हफ्तों तक नंबर 1 पर ट्रेंड किया, और इसकी सफलता सिर्फ देश तक ही नहीं रही. यह दुनियाभर में भी खूब चली, कई देशों में नंबर 1 पर पहुंची और नेटफ्लिक्स की ग्लोबल नॉन-इंग्लिश टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल हुई.

इसके साथ ही, सीरीज का मोशन पोस्टर न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर भी दिखा, जो आर्यन और पूरी टीम के लिए गर्व का पल था।. आर्यन खान की ये पहली सीरीज सिर्फ चर्चाओं में ही नहीं रही, बल्कि जबरदस्त असर छोड़ गई, और ये साबित कर दिया कि वह एक ऐसे युवा डायरेक्टर हैं जिनमें ग्लोबल लेवल पर भी आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है.

द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड को आर्यन खान ने लिखा और डायरेक्ट किया है, और इसे गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया है. इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, सहेर बंबा, गौतमी कपूर, रजत बेदी और कई अन्य कलाकारों की शानदार टीम नजर आती है.

आईएमडीबी टॉप 10 डायरेक्टर लिस्ट

  1. मोहित सूरी (सैय्यारा)
  2. आर्यन खान (बैड्स ऑफ बॉलीवुड)
  3. लोकेश कनगराज (कूली)
  4. अनुराग कश्यप (निशांची)
  5. पृथ्वीराज सुकुमारन (एल 2: एम्पुराण)
  6. आर. एस प्रसन्ना (सितारे जमीन पर)
  7. अनुराग बसु (मेट्रो इन दिनों)
  8. डोमिनिक अरुण (लोका
  9. लक्ष्मण उटेकर (छावा)
  10. नीरज घायवान (होमबाउंड)

संपादक की पसंद

