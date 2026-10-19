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पति कुकू कोहली की मौत के 2 महीने बाद काम पर लौटीं अरुणा ईरानी, वीडियो शेयर कर बोलीं- मेरी जिंदगी की आखिरी सांस...

हैदराबाद: दिग्गज अदाकारा अरुणा ईरानी ने अपने पति, फिल्म निर्माता कुकू कोहली के निधन के लगभग दो महीने बाद फिर से काम शुरू कर दिया है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के इस कठिन दौर में साथ देने के लिए प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया.

बता दें, इसी साल 25 अगस्त को 77 वर्ष की आयु में कुकू कोहली का दिल का हार्ट अटैक से निधन हो गया था. 24 अगस्त को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनका अंतिम संस्कार अगले दिन दोपहर के आसपास किया गया.

उनके निधन के बाद से ही, अरुणा को फैंस से ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मिला है.हालिया इंस्टाग्राम वीडियो में, उन्होंने फैंस के इस प्रोत्साहन को स्वीकार किया और कहा कि इसी की मदद से वह काम पर वापस लौट पाई हैं.

रविवार, 18 अक्टूबर को अरुणा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने शुभचिंतकों के प्रति आभार व्यक्त जताया. अपने पति के निधन के बाद मिले समर्थन को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'कुक्कू जी के निधन के बाद आप सभी ने मुझे जो प्यार दिया, मेरा जो साथ दिया, उसके लिए मैं खूब-खूब आभारी हूं. यकीन नहीं होता था कि मेरी इतनी मुश्किल घड़ी में आप सब मेरे साथ होंगे, मेरे साथ खड़े होंगे. वहीं, प्यार और वहीं साथ की एनर्जी है, जो आज मैं आपके सामने खड़ी हूं और दोबारा से काम शुरू कर पा रही हूं. आशा रखती हूं कि आप सब मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक यूं मेरे साथ रहेंगे. यूं मुझे प्यार देंगे. थैंक्यू.'

इस वीडियो को साझा करते हुए अरुणा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'आभारी, विनम्र, और फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार.' उनके इस पोस्ट में सुधा चंद्रन ने कमेंट करते हुए लिखा है, 'लव यू अरुणा जी. स्ट्रॉन्ग रहें. आपको हमेशा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद. आप मेरी आदर्श हैं.' वहीं, तब्बू ने उनके इस पोस्ट पर प्यार बरसाया है.

अरुणा ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी. अपनी शानदार एक्टिंग से वह सबका दिल जीतती गई. बाद में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई. उन्होंने नेगेटिव और सपोर्टिंग किरदारों में यादगार अभिनय किया. उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में 'बॉबी', 'बेटा', 'राजा बाबू' और 'दिल तो पागल है', अनारी नं. 1, आरजू, हम तुम्हारे हैं समन, खट्ठा मिट्ठा, केसरी वीर, ओ रोमियो समेत कई फिल्में शामिल हैं. उन्होंने 'देश में निकला होगा चांद' और 'झांसी की रानी' जैसे टीवी शो के ज़रिए छोटे पर्दे पर भी अपनी छाप छोड़ी है. कई दशकों तक चले अपने करियर में, उन्होंने हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों में काम किया है.