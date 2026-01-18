ETV Bharat / entertainment

अरमान मलिक अस्पताल में भर्ती, फोटो शेयर कर हेल्थ पर दिया अपडेट, बोले- पिछले कुछ दिनों से...

मुंबई: सिंगर अरमान मलिक ने रविवार, 18 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिससे देख फैंस और उनके चाहने वाले चिंतित हो गए हैं. अरमान ने आज सोशल मीडिया पर अस्पताल से अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसे देख फैंस चिंतित हो गए है कि आखिर सिंगर को क्या हो गया है. हालांकि इस पोस्ट के जरिए अरमान ने अपना हेल्थ अपडेट भी दिया है, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती होने का कारण नहीं बताया है.

सिंगर अरमान मलिक ने रविवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल अस्पताल से अपनी एक फोटो शेयर की, जिससे फैंस चिंतित हो गए हैं. तस्वीर में अरमान के हाथ में IV लाइन लगी हुई दिख रही. वह अस्पताल के ड्रेस पहने वहां के रूम में बैठे दिख रहे हैं.