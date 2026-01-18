अरमान मलिक अस्पताल में भर्ती, फोटो शेयर कर हेल्थ पर दिया अपडेट, बोले- पिछले कुछ दिनों से...
मशहूर सिंगर अरमान मलिक ने अस्पताल में भर्ती है. सिंगर ने अस्पताल से अपनी तस्वीर पोस्ट की है और अपने हेल्थ के बारे में बताया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 18, 2026 at 5:04 PM IST
मुंबई: सिंगर अरमान मलिक ने रविवार, 18 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिससे देख फैंस और उनके चाहने वाले चिंतित हो गए हैं. अरमान ने आज सोशल मीडिया पर अस्पताल से अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसे देख फैंस चिंतित हो गए है कि आखिर सिंगर को क्या हो गया है. हालांकि इस पोस्ट के जरिए अरमान ने अपना हेल्थ अपडेट भी दिया है, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती होने का कारण नहीं बताया है.
सिंगर अरमान मलिक ने रविवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल अस्पताल से अपनी एक फोटो शेयर की, जिससे फैंस चिंतित हो गए हैं. तस्वीर में अरमान के हाथ में IV लाइन लगी हुई दिख रही. वह अस्पताल के ड्रेस पहने वहां के रूम में बैठे दिख रहे हैं.
last few days have not been fun 🥲— ARMAAN ✦ (@ArmaanMalik22) January 18, 2026
but I’m good now! time to rest up & recharge 🤍 pic.twitter.com/5pCA9as2bb
अरमान ने अपने हेल्थ के बारे में अपडेट देते हुए अपने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है, पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब मैं ठीक हूं आराम करने और रीचार्ज होने का समय है.' हालांकि, सिंगर ने ये नहीं बताया कि वह किस वजह से अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब वह बेहतर महसूस कर रहे हैं.