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'धुरंधर 2' की सक्सेस से इमोशनल हुए अर्जुन रामपाल, बताया कैसे शुरू हुआ था सफर, बोले- सपना सच हुआ

अर्जुन रामपाल फिल्म इंडस्ट्री में बीते 25 सालों से एक्टिव हैं. उन्होंने साल 2001 में बॉलीवुड डेब्यू किया था.

Arjun Rampal
'धुरंधर 2' की सक्सेस से इमोशनल हुए अर्जुन रामपाल (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 12:02 PM IST

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हैदराबाद: सिनेमा की दुनिया में इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर 2 का राज चल रहा है. यह मल्टीस्टारर फिल्म दर्शकों का खूब एंटरटेन कर रही है. फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन हैं. फिल्म की अपार सफलता से पूरी स्टारकास्ट सातवें आसमान पर है. वहीं, फिल्म में आतंकी मेजर इकबाल का रोल करने वाले डैशिंग एक्टर अर्जुन रामपाल ने धुरंधर 2 की सफलता पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है. साथ ही बताया है कि उनका सपना सच हो गया है. अपने इस इमोशनल पोस्ट के साथ एक्टर ने अपनी पहली फिल्म से लेकर धुरंधर तक की यादें साझा की हैं.

अर्जुन रामपाल का इमोशनल पोस्ट

अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ पुरानी तस्वीरों के साथ यह पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने धुरंधर की पूरी टीम, एक्टर्स और डायरेक्टर सभी का दिल से आभार व्यक्त किया है. साथ ही रणवीर सिंह को बब्बर शेयर बताया है. अर्जुन ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'बचपन में काउबॉय का रोल करने से लेकर अपनी पहली फिल्म मोक्ष और फिर धुरंधर तक, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि इस सफर में मेरे साथ वो सभी लोग थे जो इसका हिस्सा रहे. मेरी प्यारी फैन फैमिली, इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया'. अपने पोस्ट के फोटो वीडियो में अर्जुन रामपाल के जवानी के दिनों से लेकर धुरंधर में उनके लुक तक की झलक दिख रही है.

अर्जुन रामपाल फिल्म करियर

बता दें, अर्जुन ने प्यार इश्क और मोहब्बत (2001) से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद अर्जुन मोक्ष, दीवानापन, आंखें, दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता, तहजीब और असम्भव जैसी कई फिल्मों में नजर आए थे. फैंस ने उन्हें डॉन, ओम शांति ओम, रॉक ऑन!!, हाउसफुल, राजनीति, रा.वन, सत्याग्रह, भगवंत केसरी (2023) और धुरंधर में भी देखा है. अब उन्हें आदित्य धर की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज में देखा जा रहा है. इसमें वह पाक आतंकी मेजर इकबाल के रोल में बेहद दमदार एक्टिंग करते दिख रहे हैं. यह स्पाई एक्शन-थ्रिलर 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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