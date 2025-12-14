ETV Bharat / entertainment

कंफर्म: 6 साल की डेटिंग के बाद अर्जुन रामपाल ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड से की सगाई, दोनों के उम्र में है अच्छा-खासा अंतर

शनिवार, 13 दिसंबर को, रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 का एक प्रोमो शेयर किया, जिसमें अर्जुन और गैब्रिएला एक साथ अपनी लव स्टोरी, शादी और परिवार के बारे में बात करते दिख रहे हैं. प्रोमो में, गैब्रिएला खुलकर कहती हैं, 'हमारी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन कौन जानता है?' इस पर रामपाल ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा. अर्जुन रामपाल ने कहा, 'हमारी सगाई हो गई है. हमने अभी-अभी आपके शो में यह बताया है.' और इस तरह उन्होंने अपनी सगाई की पुष्टि की.

अर्जुन रामपाल और उनकी लॉन्गटाइम पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स ने बहुत ही कैजुअल तरीके से अपनी सगाई का एलान किया है, जिससे सोशल मीडिया और फैंस के बीच हलचल मच गई है. अर्जुन ने यह खुलासा बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट पर किया है.

मुंबई: अर्जुन रामपाल इन दिनों अपनी नई फिल्म धुरंधर की सफलता का आनंद ले रहे हैं. इन खुशियों के बीच उन्होंने अपने फैंस को एक शॉकिंग न्यूज दी है. एक्टर ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी लॉन्गटाइम पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स से सगाई कर ली है. इस खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है.

बातचीत के दौरान, गैब्रिएला ने बताया कि पेरेंटहुड ने प्यार के बारे में उनकी समझ को कैसे बदल दिया. उन्होंने कहा, 'आपका प्यार शर्तों के साथ आता है, यह ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करता है, तो उसे मेरी मंजूरी या प्यार मिलेगा. लेकिन जब आपका बच्चा होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना?'

उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा नहीं है कि मैं उसके पीछे इसलिए जा रही हूं क्योंकि वह बहुत हॉट है, या मुझे उम्मीद है कि उसने मेरे बारे में ऐसा नहीं कहा होगा.' रामपाल ने चुटकी लेते हुए कहा, 'मैं उसके पीछे इसलिए गया क्योंकि वह हॉट थी. फिर मुझे एहसास हुआ कि हॉटनेस के अलावा भी उसमें कुछ और है.'

अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला का एज गैप

सगाई की खबरों के बीच, लोग सोच रहे हैं कि दोनों के बीच उम्र का कितना अंतर है? अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर, 1972 को हुआ था और वह 53 साल के हैं. जबकि गर्लफ्रेंड, जो अब उनकी मंगेतर हैं, का जन्म 8 अप्रैल, 1987 को हुआ था और वह 38 साल की हैं. इस हिसाब से अर्जुन अपनी मंगेतर गैब्रिएला से लगभग 15 साल बड़े हैं.

अर्जुन रामपाल का पोस्ट (Instagram)

अर्जुन रामपाल की पहली पत्नी

अर्जुन रामपाल की पहले मेहर जेसिया से शादी हुई थी, दोनों ने 1998 में शादी की थी. उन्हें दो बेटियां हुईं, माहिका और मायरा. करीब 20 साल की शादी के बाद, उन्होंने 2019 में तलाक के लिए अर्जी दी.

मेहर जेसिया पहले फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी हैं, उन्होंने मिस यूनिवर्स 1986 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. पेरिस में जन्मी, वह मुंबई में पली-बढ़ीं और वहीं अपनी पढ़ाई पूरी की.