नए साल पर अर्जुन बिजलानी के परिवार में छाया मातम, पत्नी नेहा स्वामी के पिता का निधन, अंतिम संस्कार पर भावुक हुआ परिवार

अर्जुन बिजलानी अपने ससुर राकेश चंद्र स्वामी के गुरुवार सुबह अस्पताल में निधन के बाद दुबई में अपनी नए साल की छुट्टियां बीच में ही छोड़कर लौट आए. से ही परिवार ने अर्जुन और उनकी पत्नी नेहा स्वामी को मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बताया, वे मंगलवार को मुंबई लौट आए.

मुंबई: टेलीविजन एक्टर और होस्ट अर्जुन बिजलानी के ससुर राकेश चंद्र स्वामी का गुरुवार (1 जनवरी) को निधन हो गया. वह तीन दिनों से आईसीयू में थे. वह सोमवार शाम से वेंटिलेटर पर थे, लेकिन गुरुवार सुबह मेडिकल इमरजेंसी के कारण उनका निधन हो गया. वह 73 साल के थे. स्वामी के परिवार में उनके बेटे निशांक और बेटी नेहा हैं.

अर्जुन और नेहा के परिवार के एक सदस्य ने एक मीडिया से बात की. उन्होंने कहा, 'वह बिल्कुल ठीक थे, डिनर करने वाले थे कि अचानक उन्हें स्ट्रोक आया और उन्हें तुरंत बेलेव्यू हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. पूरा परिवार सदमे में है, क्योंकि नेहा और अर्जुन फ्लाइट से जाने से पहले परिवार से मिले थे. यह अचानक हुआ, जिससे सबको झटका लगा. हम सब अभी भी इस स्थिति से उबरने की कोशिश कर रहे हैं.' रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अर्जुन अपने ससुर के बहुत करीब थे क्योंकि उनके अपने पिता का निधन काफी पहले हो गया था.

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अर्जुन अपने ससुर के बहुत करीब थे क्योंकि उनके अपने पिता का निधन काफी पहले हो गया था. फिलहाल, अर्जुन और नेहा ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. लेकिन, पैपराजी द्वारा शेयर किए वीडियो में कपल को राकेश चंद्र स्वामी का अंतिम संस्कार करने के बाद घर जाते देखा गया.

काम की बात करें तो, अर्जुन हाल ही में अश्वनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए गए रियलिटी शो राइज एंड फॉल में दिखे थे, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरुष भोला और रियलिटी टीवी स्टार अरबाज पटेल को हराकर जीता था. क्टर ने ट्रॉफी के साथ-साथ 28 लाख रुपये की प्राइज मनी भी जीती.