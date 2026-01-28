ETV Bharat / entertainment

अरिजीत सिंह ने इन कारणों से छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, इस एक वजह को जान ठोकेंगे सिंगर को सलाम

अरिजीत सिंह ( ETV Bharat )

हैदराबाद: बेहतरीन गायकों में से एक अरिजीत सिंह ने अपने करोड़ों फैंस को उस वक्त निराश कर दिया, जब उन्होंने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया. अरिजीत ने बीती 27 जनवरी की रात को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके प्लेबैक सिंगिंग का करियर यही खत्म होता है. अरिजीत सिंह के अचानक सिंगिंग से सन्यांस की खबर ने सिंगिंग जगत और उनके करोड़ों फैंस को अचंभे में डाल दिया है. अब वो सब यही सोच रहे हैं कि 38 साल की उम्र में अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से क्यों सन्यांस ले लिया. चलिए जानते हैं आखिर क्या कारण बताए जा रहे हैं सिंगर के सिंगिंग छोड़ने के. अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग? सिंगर ने अपने एक्स पोस्ट में बताया, सिंगिंग छोड़ने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि मैं इसे काफी समय से छोड़ने का मन बना रहा था, आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई, पहला कारण यह है कि मैं जल्दी बोर हो जाता हूं, इसलिए मैं अलग-अलग जगह पर स्टेज शो करता रहता हूं, मुझे अब यह भी बोर लगने लगा, अब मुझे कुछ अलग तरह का म्यूजिक करने की जरूरत है, ताकि मैं जी सकूं, मेरे सिंगिंग छोड़ने का एक कारण यह भी है कि मैं किसी नए सिंगर को उभरते हुए देखकर उससे कुछ सीखना चाहता हूं'. अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का कारण अपने ही पोस्ट के कमेंट बॉक्स में ही बताया है. अरिजीत सिंह ने साफ कह दिया कि वह अब थक चुके हैं.