अरिजीत सिंह ने इन कारणों से छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, इस एक वजह को जान ठोकेंगे सिंगर को सलाम
अरिजीत सिंह ने खुद प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ने के एक नहीं बल्कि कई कारण बताए हैं, जिसमें एक सबसे अहम है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 11:16 AM IST
हैदराबाद: बेहतरीन गायकों में से एक अरिजीत सिंह ने अपने करोड़ों फैंस को उस वक्त निराश कर दिया, जब उन्होंने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया. अरिजीत ने बीती 27 जनवरी की रात को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके प्लेबैक सिंगिंग का करियर यही खत्म होता है. अरिजीत सिंह के अचानक सिंगिंग से सन्यांस की खबर ने सिंगिंग जगत और उनके करोड़ों फैंस को अचंभे में डाल दिया है. अब वो सब यही सोच रहे हैं कि 38 साल की उम्र में अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से क्यों सन्यांस ले लिया. चलिए जानते हैं आखिर क्या कारण बताए जा रहे हैं सिंगर के सिंगिंग छोड़ने के.
अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग?
सिंगर ने अपने एक्स पोस्ट में बताया, सिंगिंग छोड़ने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि मैं इसे काफी समय से छोड़ने का मन बना रहा था, आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई, पहला कारण यह है कि मैं जल्दी बोर हो जाता हूं, इसलिए मैं अलग-अलग जगह पर स्टेज शो करता रहता हूं, मुझे अब यह भी बोर लगने लगा, अब मुझे कुछ अलग तरह का म्यूजिक करने की जरूरत है, ताकि मैं जी सकूं, मेरे सिंगिंग छोड़ने का एक कारण यह भी है कि मैं किसी नए सिंगर को उभरते हुए देखकर उससे कुछ सीखना चाहता हूं'. अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का कारण अपने ही पोस्ट के कमेंट बॉक्स में ही बताया है. अरिजीत सिंह ने साफ कह दिया कि वह अब थक चुके हैं.
फैंस हुए नाराज
अब अरिजीत सिंह के इस फैसले से उनका चाहने वालों का यकीनन दिल टूट गया है और सिंगर के पोस्ट पर लाखों करोड़ों फैंस उनसे यह फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं. अरिजीत सिंह के फैंस उनसे गुहार लगा रहे हैं. जबिक सिंगर का कहना है कि वह नए सिंगर्स को फील्ड में आते देखना चाहते हैं. यहां तक कि कुमार सानु ने भी अरिजीत सिंह के पोस्ट पर लिखा है, यह सुनकर मैं बहुत उदास हूं, क्योंकि आपकी आवाज लाखों में है, एक व्यक्ति के तौर पर मैंने आपको हमेशा सराहा है और काफी शानदार सिंगर हैं, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, मुझे पता है आपके पास ग्लोबल स्टेज है'.
अरिजीत सिंह का पहला प्लेबैक गाना
बीती 27 जनवरी की रात को अरिजीत सिंह ने अपने सिंगिंग रिटायरमेंट वाले पोस्ट में लिखा था, सभी को नए साल की मुबारकबाद, इतने सालों तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया, उसका आभारी हूं, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं बतौर प्लेबैक सिंगर कोई नया काम नहीं लूंगा, मैं सिंगिंग का चैप्टर यहीं खत्म होता है और मेरा यह सफर बेहद शानदार रहा है'. बता दें, अरिजीत सिंह ने अपना पहला प्लैबेक सॉन्ग में आई फिल्म मर्डर 2 के लिए फिर मोहब्बत गाया था, जो आज भी सुना जाता है. यह गाना साल 2009 में रिकॉर्ड हुआ था और दो साल बाद 2011 में रिलीज हुआ था.