अरिजीत सिंह का आखिरी गाना सलमान खान संग, 'भाईजान' के लिए गाए सिर्फ 4 गाने, ये देशभक्ति सॉन्ग हो रहा हिट

अरिजीत सिंह का आखिरी गाना सलमान खान संग ( IANS )

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा का शानदार सिंगर अरिजीत सिंह ने बीती 27 जनवरी की रात को एक चौंकाने वाला ऐलान किया. सिंगर ने बीती रात अपने सोशल मीडिया पोस्ट में प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया है. अरिजीत सिंह ने कहा कि उनका प्लेबैक सिंगिंग का सफर शानदार रहा और अब उनका सफर यहीं खत्म होता है. अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड के एक से एक दर्दभरे और रोमांटिक सॉन्ग गाए हैं. पूरे देश में उनके गानों पर लोग अपनी दिन-रात को सुकून देते हैं. यहां तक कि अरिजीत सिंह ने सलमान खान संग विवाद होने के बाद भी उनके लिए गाने गाए और अब कहा जा रहा है कि अरिजीत की प्लेबैक सिंगिंग का आखिरी गाना सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में सुनने को मिला है. सलमान खान के लिए गाए ये गानें हाल ही में रिलीज हुआ अरिजीत सिंह की आवाज में गाना मातृभूमि खूब हिट हो रहा है, जिसे हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है. जब भी सलमान खान और अरिजीत सिंह साथ आते हैं, उनका गाना सीधे लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बना लेता है. इन दोनों ने सालों में एनर्जेटिक डांस नंबर से लेकर दिल छू लेने वाले रोमांटिक गाने और अब एक प्रभावशाली देशभक्ति गीत तक दिए हैं. इनकी जोड़ी को एक नया रंग देता है आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का देशभक्ति गीत मातृभूमि. यह गाना अपने भावनात्मक असर और देश के प्रति श्रद्धांजलि के लिए खास है.