अरिजीत सिंह का आखिरी गाना सलमान खान संग, 'भाईजान' के लिए गाए सिर्फ 4 गाने, ये देशभक्ति सॉन्ग हो रहा हिट

अरिजीत सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी आखिरी प्लेबैक सिंगिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में सुनने को मिल रही है.

Arijit Singh Play Back Singing Retirement
अरिजीत सिंह का आखिरी गाना सलमान खान संग (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 28, 2026 at 10:30 AM IST

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा का शानदार सिंगर अरिजीत सिंह ने बीती 27 जनवरी की रात को एक चौंकाने वाला ऐलान किया. सिंगर ने बीती रात अपने सोशल मीडिया पोस्ट में प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया है. अरिजीत सिंह ने कहा कि उनका प्लेबैक सिंगिंग का सफर शानदार रहा और अब उनका सफर यहीं खत्म होता है. अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड के एक से एक दर्दभरे और रोमांटिक सॉन्ग गाए हैं. पूरे देश में उनके गानों पर लोग अपनी दिन-रात को सुकून देते हैं. यहां तक कि अरिजीत सिंह ने सलमान खान संग विवाद होने के बाद भी उनके लिए गाने गाए और अब कहा जा रहा है कि अरिजीत की प्लेबैक सिंगिंग का आखिरी गाना सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में सुनने को मिला है.

सलमान खान के लिए गाए ये गानें

हाल ही में रिलीज हुआ अरिजीत सिंह की आवाज में गाना मातृभूमि खूब हिट हो रहा है, जिसे हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है. जब भी सलमान खान और अरिजीत सिंह साथ आते हैं, उनका गाना सीधे लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बना लेता है. इन दोनों ने सालों में एनर्जेटिक डांस नंबर से लेकर दिल छू लेने वाले रोमांटिक गाने और अब एक प्रभावशाली देशभक्ति गीत तक दिए हैं.

इनकी जोड़ी को एक नया रंग देता है आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का देशभक्ति गीत मातृभूमि. यह गाना अपने भावनात्मक असर और देश के प्रति श्रद्धांजलि के लिए खास है.

हिमेश रेशमिया के संगीत और अरिजीत सिंह व श्रेया घोषाल की आवाज में बना यह गीत सलमान खान की दमदार झलकियों के साथ एक गहरा असर छोड़ता है. गाने को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स ने फैंस को फिल्म में इस जोड़ी के और म्यूज़िकल पलों की उम्मीद भी दी है.

'लेके प्रभु का नाम'.

बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी टाइगर 3 का गाना 'लेके प्रभु का नाम'. यह एक जबरदस्त डांस नंबर है, जिसमें सलमान खान का स्टाइलिश और आकर्षक अंदाज देखने को मिला. इसकी कैची धुन और जोशीले म्यूजिक ने इसे फैंस का फेवरेट बना दिया.

रुआं

इसी फिल्म का एक और गाना रुआं था, जो एक नरम और भावुक रोमांटिक गीत है. इसमें प्यार और जुदाई की भावनाओं को खूबसूरती से दिखाया गया है।. अरिजीत सिंह की आवाज ने इस गाने को और भी दिल को छू लेने वाला बना दिया.

हम आपके बिना

इस लिस्ट को पूरा करता है फिल्म सिकंदर का रोमांटिक गाना हम आपके बिना, जो भावनाओं और तड़प से भरा हुआ है और एक बार फिर सलमान खान और अरिजीत सिंह की जोड़ी का जादू दिखाता है.

ये चारों गाने मिलकर सलमान खान और अरिजीत सिंह की जुगलबंदी को दर्शाते हैं. चाहे वह झूमने पर मजबूर करने वाला म्यूजिक हो, दिल छू लेने वाला रोमांस हो या देशभक्ति का जज्बा ऐसे में दर्शक आगे भी इस जोड़ी से और बेहतरीन गानों की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

