ETV Bharat / entertainment

अरिजीत सिंह की लाइव परफॉर्मेंस, प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद सिंगर ने अनुष्का शंकर संग बांधा समा, फैंस हुए इमोशनल

अनुष्का ने बाद में सोशल मीडिया पर शो से स्पेशल मोमेंट साझा कि. उन्होंने लिखा, 'कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए, मेरा दिल!!! मेरे पिता के बंगाली गीत को एकमात्र @arijitsingh की आवाज में जीवंत होते देखना और फिर कोलकाता के साथ हमारे नए संगीत को साझा करना, सचमुच एक यादगार अनुभव था, उनके शब्दों में उस शाम की खुशी और भावुकता झलक रही थी.

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगर के तौर पर नए असाइनमेंट न लेने के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद कोलकाता में अपनी परफॉर्मेंस दी. अनुष्का द्वारा अरिजीत का मंच पर स्वागत करते ही दर्शक तालियों और जयकारों से गूंज उठे. भावुक दिख रहे अरिजीत ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं बहुत घबराया हुआ हूं. मुझे यहां बुलाने के लिए धन्यवाद'. इसके बाद गायक अनुष्का और बिक्रम घोष के साथ पंडित रवि शंकर की और मूल रूप से लक्ष्मी शंकर के गाए गए दुर्लभ बंगाली गीत 'माया भोरा राती' की गाकर मन मोह लिया.

हैदराबाद: प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की ऐलान के बाद अरिजीत सिंह ने कोलकाता में अपने फैंस को ग्रैमी नॉमिनेटेड अनुष्का शंकर के साथ शानदार पेशकश देकर चौंका दिया. संगीत प्रेमियों के लिए यह स्पेशल इवनिंग एक यादगार पल बन गई, क्योंकि दो दिग्गज एक मंच पर एक साथ आए. यह कार्यक्रम नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें सितार वादक अनुष्का शंकर और तालवादक बिक्रम घोष भी मौजूद थे.

यह कॉलेब्रेशन यहीं तक सीमित नहीं रहा. अरिजीत ने अनुष्का शंकर और नोरा जोन्स के गीत 'ट्रेस ऑफ यू' को अनुष्का के साथ युगल गीत के रूप में भी गाया. उन्होंने अनुष्का के घर जाकर उनसे मिलने और साथ में संगीत पर काम करने के बारे में भी बात की, जिससे भविष्य में नए गाने आने की संभवाना है.



फिर जीता फैंस का दिल

अरिजीत ने अपनी आवाज से एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीत लिया है. फैंस ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है. एक यूजर ने लिखा, "मैं तो खुशी से झूम उठा होता. उन्हें इस तरह मंच पर देखकर, लगता है कि वे संगीत के सही रास्ते पर हैं. हमेशा से रहे हैं'. दूसरे फैन ने कहा, 'कल रात के शो के लिए धन्यवाद, यह मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा'. कई अन्य लोगों ने इसे बेस्ट कोलेब्रेशन बताया और कहा कि वे इस पल को लाइव देखने के लिए खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं.

बता दें, बीती 27 जनवरी को अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा था, 'मैं आप सभी को इतने सालों तक इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. अब से मैं प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा. मैं इस पेशे को समाप्त कर रहा हूं. यह एक शानदार सफर रहा'.



अरिजीत ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' से की थी. उन्होंने 2011 में हिंदी फिल्मों में सिंगिंग डेब्यू किया था और 2013 में 'तुम ही हो' से फेमस हुए थे. उन्होंने कई हिट गाने दिए हैं जो लोगों की जिंदगी से जुड़ चुके हैं. पंडित रवि शंकर की बेटी अनुष्का शंकर विश्व स्तर पर सम्मानित संगीतकार हैं. उन्हें चौदह ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है और वह ग्रैमी पुरस्कारों में लाइव कॉन्सर्ट करने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार हैं.