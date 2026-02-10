ETV Bharat / entertainment

प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद अरिजीत सिंह का पहला पोस्ट, दो खास लोगों का दिल से जताया आभार

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा के शानदार सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से हाल ही में रिटायरमेंट लिया है. अपने रिटायरमेंट के ऐलान के बाद सिंगर को एक लाइव परफॉर्मेंस देते देखा गया. उन्होंने मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर के शो में अपनी आवाज का जादू बिखेरा था. यहां से वायरल हुई अरिजीत की आवाज की क्लिप ने उनके चाहनेवालों को इमोशनल कर दिया था. वहीं, अरिजीत ने यह भी कहा था कि उन्हें स्टेज पर आते ही नर्वस महसूस हो रहा है. उन्होंने अनुष्का शंकर के साथ मंच साझा किया था. अरिजीत के साथ उनके फैंस का प्यार था और इससे उन्हें हिम्मत मिली. इस खास शाम की शुरुआत अरिजी ने बंगाली सॉन्ग माया भरा राती से की थी. इस कॉन्सर्ट के बाद अब अरिजीत ने एक थैंक्यू पोस्ट जारी किया है.

अरिजीत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अनुष्का शंकर के लिए एक भावुक नोट लिखा है. इस नोट में उन्होंने बताया है कि उनके लिए स्टेज शेयर करना कितना खास था. अरिजीत ने बताया कि वह हमेशा से अनुष्का के संगीत के फैन रहे हैं. पोस्ट में अरिजीत ने अनुष्का के संगीत की दिल खोलकर तारीफ की है और उनका आभार जताया है. अरिजीत ने बताया कि परफॉर्मेंस के बाद वह अनुष्का के घर भी गए थे. यहां दोनों ने गाना भी कंपोज किया था.

बता दें, बीती 27 जनवरी को अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा था, 'मैं आप सभी को इतने सालों तक इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. अब से मैं प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा. मैं इस पेशे को समाप्त कर रहा हूं. यह एक शानदार सफर रहा'.



अरिजीत ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' से की थी. उन्होंने 2011 में हिंदी फिल्मों में सिंगिंग डेब्यू किया था और 2013 में 'तुम ही हो' से फेमस हुए थे. उन्होंने कई हिट गाने दिए हैं जो लोगों की जिंदगी से जुड़ चुके हैं. पंडित रवि शंकर की बेटी अनुष्का शंकर विश्व स्तर पर सम्मानित संगीतकार हैं. उन्हें चौदह ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है और वह ग्रैमी पुरस्कारों में लाइव कॉन्सर्ट करने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार हैं.