अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट के बाद किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- दुनिया बड़ी निर्दयी है, अधूरे गाने पूरे होंगे

अरिजीत सिंह ने क्लिकर किया कि कई अधूरे गाने इस साल और संभवत अगले साल तक रिलीज होंगे.

अरिजीत सिंह (IANS)
Published : February 25, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: अरिजीत सिंह ने अपने फैंस को संन्यास की घोषणा से चौंकाने के बाद अब स्पष्टीकरण दिया है कि आने वाले महीनों में उनके गाने क्यों रिलीज होते रहेंगे. इस साल की शुरुआत में, 'सजनी' गाने के गायक ने ऐलान किया था कि वह पार्श्व गायक के रूप में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेंगे. इस खबर ने लाखों प्रशंसकों को चौंका दिया और उन्हें भावुक कर दिया था. कई लोगों को यह चिंता सता रही थी कि उनके आने वाले गानों का क्या होगा. अब, अरिजीत ने इस मामले पर सफाई दी है.

बीते मंगलवार को अरिजीत ने X (पहले ट्विटर) पर अपने फैंस को संबोधित करते हुए एक लंबा संदेश पोस्ट किया. उन्होंने बताया कि हालांकि उन्होंने नए प्रोजेक्ट लेना बंद कर दिया है, फिर भी उनके कई गाने अधूरे हैं. उन्होंने लिखा, 'यह संदेश सिर्फ मुझे सुनने वालों के लिए है… अगर आप मेरे फैंस नहीं हैं, तो कृपया इसे न पढ़ें और दाईं ओर स्वाइप कर दें, यह एक विनम्र निवेदन है. नमस्कार प्यारे लोगों! मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं आप सभी से प्यार करता हूं. इस निर्दयी दुनिया में आपकी दयालुता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. हालांकि मैंने नए प्रोजेक्ट लेना बंद कर दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पास अधूरे गानों की लिस्ट कम नहीं है. मुझे अभी बहुत सारे गाने पूरे करने हैं'.

उन्होंने आगे कहा कि ये गाने तब तक रिलीज होते रहेंगे जब तक कि पूरे नहीं हो जाते. बहुत सारे गाने अधूरे हैं, इसलिए ये तब तक रिलीज होते रहेंगे जब तक कि पूरे नहीं हो जाते. शायद पूरे साल तक, हो सकता है कि अगले साल भी इसमें समय लगे. उन्होंने फैंस से अपने इस फैसले पर बहस न करने का भी अनुरोध किया. लोगों को समझाने में समय बर्बाद न करें, कितनी बार करेंगे? उन्होंने अपने संदेश का अंत प्रशंसकों को शांत रहने और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देकर किया.

इससे पहले, अरिजीत ने नए साल के संदेश में अपने संन्यास की घोषणा की थी. उन्होंने लिखा था, 'अब से मैं पार्श्व गायक के रूप में कोई नया काम नहीं लूंगा. मैं इस पेशे को छोड़ रहा हूं. यह एक शानदार सफर रहा'. उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है. उन्होंने आगे बताया, 'इसके कई कारण हैं... मैं लंबे समय से ऐसा करने की कोशिश कर रहा था. आखिरकार मैंने सही हिम्मत जुटा ली है'.

एक वजह सीधी-सादी थी. उन्होंने ईमानदारी से लिखा, 'मैं बहुत जल्दी ऊब जाता हूं... तो बात ये है कि मैं ऊब गया. मुझे जीने के लिए कुछ और तरह का संगीत करना पड़ेगा'. उन्होंने ये भी कहा कि नए गायकों को उभरते और प्रेरित होते देखकर उन्हें खुशी हो रही है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा, 'मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं संगीत बनाना बंद नहीं करूंगा.

उनके इस फैसले की खबर आमिर खान तक भी पहुंच गई, जिन्होंने मुर्शिदाबाद स्थित अरिजीत के घर जाकर उनसे मुलाकात की. फिल्म 'एक दिन' के एक बिहाइंड-द-सीन वीडियो में आमिर उनसे ये कहते नजर आए, 'ऐसे मत कर यार, हम लोगों का क्या होगा भाई?" और उनसे हिंदी फिल्मों के लिए गाना न छोड़ने का आग्रह किया.

