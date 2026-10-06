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क्या मुंबई से हिमाचल शिफ्ट हो रहे आदित्य धर-यामी गौतम? धुरंधर डायरेक्टर की टीम ने बताई सच्चाई

एक्ट्रेस यामी गौतम और उनके पति-फिल्ममेकर आदित्य धर ( IANS )

हैदराबाद: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और उनके पति-फिल्ममेकर आदित्य धर सुर्खियों में हैं. इसी चर्चा के बीच, हाल ही में ऐसी खबरें सामने आईं कि यह कपल मुंबई छोड़कर हिमाचल प्रदेश को अपना परमानेंट घर बनाने की प्लानिंग कर रहा है. हालांकि, आदित्य की टीम ने अब इन खबरों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया है.

बता दें, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आदित्य और यामी हिमाचल प्रदेश को अपना स्थायी घर बनाने पर विचार कर रहे हैं. रिपोर्ट में इस कदम की वजह यामी का उस राज्य और अपने होमटाउन से जुड़ाव बताया गया था. साथ ही यह भी दावा किया गया था कि एक्ट्रेस ने गोहर में 25 एकड़ ज़मीन के साथ एक सदी पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी खरीदी है. हालांकि, आदित्य की टीम ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है.उन्होंने कहा, 'नहीं. यह खबर कौन फैला रहा है?'