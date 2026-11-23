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सारा तेंदुलकर-सनी देओल के बेटे राजवीर की होने वाली है शादी? सामने आई अफवाहों की असल सच्चाई

सारा तेंदुलकर-सनी देओल के बेटे राजवीर ( IANS )

हैदराबाद: सारा तेंदुलकर और राजवीर देओल की शादी की अफवाहें हाल ही में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलीं. सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि सचिन तेंदुलकर की बेटी जल्द ही सनी देओल के बेटे से शादी करने वाली है. हालांकि, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है. सारा के एक करीबी सोर्स ने उनकी शादी की अटकलों को गलत बताया है.

सारा और राजवीर की शादी की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. एक सूत्र ने आईएएनएस को इसकी जानकारी दी है. सूत्र ने इन अफवाहों के बारे में बात करते हुए कहा, "इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है, और तेंदुलकर परिवार की ओर से ऐसी कोई अनउंसमेंट या कंफर्मेशन नहीं आई है. ये रिपोर्ट पूरी तरह से बेबुनियाद है और इन्हें सच नहीं मानना चाहिए."