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इस इन्फ्लुएंसर को डेट कर रहे राघव जुयाल? कॉजी तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, आशीष चंचलानी बोले- नजर ना लगे

राघव जुयाल की इस इन्फ्लुएंसर-अभिनेत्री के साथ आईं कॉजी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचाने का काम किया है.

Raghav Juyal and Niharika NM
राघव जुयाल और इन्फ्लुएंसर-अभिनेत्री निहारिका एनएम (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 3:17 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: डांसर और एक्टर राघव जुयाल और इन्फ्लुएंसर-अभिनेत्री निहारिका एनएम ने सोशल मीडिया अपनी कॉजी तस्वीरों से सनसनी मचा दी है. दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर अपनी प्यारी-प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं, जिससे इंटरनेट पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. उनके फैंस ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए पूछा कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर संकेत दे रहे हैं? इसके अलावा, इंफ्लुएंसर-एक्टर आशीष चंचलानी ने पोस्ट पर रिएक्ट किया है, जिससे यह पोस्ट और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है.

राघव जुयाल और निहारिका एनएम ने क्या पोस्ट किया?

निहारिका एनएम ने राघव जुयाल के साथ दो प्यारी तस्वीरें खिंचवाते हुए एक लाल स्वेटशर्ट पहनी हुई हैं. हालांकि उन्होंने पोस्ट का मकसद क्लियर नहीं किया, लेकिन तस्वीरों पर लाल दिल, बुरी नजर और स्टार इमोजी एड किए हैं. अब इन तस्वीरों पर इनके फैंस के भी रिएक्शन आ रहे हैं.

आशीष चंचलानी और फैंस की प्रतिक्रिया

आशीष चंचलानी ने चार बुरी नजर वाले इमोजी के साथ कमेंट किया और दोनों को टैग किया. निहारिका ने किस इमोजी के साथ जवाब दिया. फैंस ने कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने तस्वीरों पर लिखा, "वाह!", "क्या!", "अरे वाह, आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं!", "अरे नहीं, बिलकुल अनएक्सपेक्टेड!", "हे भगवान, इस आश्चर्य से मैं बहुत खुश हूं... आह!!!!", "हे भगवान... रो रही हूं, चीख रही हूं,. मैं सच में इसे समझ नहीं पा रही हूं. मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, और मैं खुशी के आंसुओं के बीच मुस्कुरा रही हूं. राघव जुयाल को रोमांटिक भूमिका में देखना ही तो मैं हमेशा से चाहती थी!", "अरे राघव भाई, बधाई हो!", "मैं सच में राघव को प्यार में देखना चाहती थी, अब जब यह सच हो गया है, तो मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं, हमेशा प्यार में साथ रहें!", "माशा अल्लाह! मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म के प्रमोशन से पहले नहीं हुआ है.आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं!", "क्या क्या क्या... हे भगवान!"

एक और फैन लिखता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं. एक अन्य ने लिखा है, लगता है आशीष चंचलानी की तरह इनका भी कोई गाना आ रहा है'. लोग ऐसे ही इन तस्वीरों पर कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. वहीं, राघव और निहारिका ने कोई हिंट नहीं दिया है.

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