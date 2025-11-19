ETV Bharat / entertainment

अरबाज-शूरा की बेटी सिपारा की पहली झलक सामने आई, सलमान खान की भतीजी देख बोले फैंस- नजर ना लगे

सलमान खान के भाई अरबाज खान ने अपनी बेटी सिपारा की पहली झलक दिखला दी है. क्या आपने देखी अभी तक?

arbaaz khan and sshura khan share first glimpse of their daughter Sipaara khan
अरबाज खान-शूरा खान की बेटी की पहली झलक सामने आई (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 19, 2025 at 12:38 PM IST

हैदराबाद: अरबाज खान और शूरा खान हाल ही में पेरेंट्स बने हैं. कपल के घर बीती 5 अक्टूबर को एक बेटी ने जन्म लिया था. कपल ने दिसंबर 2023 में शादी रचाई थी और शादी के दो साल बाद उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी थी. शूरा खान ने प्यारी सी नन्ही परी को जन्म दिया था, जिससे पूरे खान परिवार में खुशियों का माहौल पैदा हो गया था. अब अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी बेटी की पहली झलक दिखला दी है. अरबाज और शूरा ने आज 19 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बेटी की खूबसूरती तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उसके क्यूट से हाथ पैर दिख रहे हैं.

अरबाज खान और शूरा खान की बेटी की पहली झलक

आज 19 नवंबर को परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने भी अपने बेटे नीर की पहली झलक अपने फैंस को दिखलाई और इसके कुछ ही देर बाद अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी बेटी सिपारा की पहली झलक फैंस के सामने पेश की है. कपल ने बेटी सिपारा की दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक में उसके हाथ और दूसरे में पैर दिख रहे हैं. हालांकि कपल ने अभी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है. बेटी सिपारा की तस्वीरें शेयर कर अरबाज खान और शूरा खान ने लिखा है, 'बहुत छोटे-छोटे हाथ पैर, लेकिन हमारे दिलों का सबसे बड़ा टुकड़ा, सिपारा खान'. अब अरबाज खान और शूरा खान की बेटी सिपारा की पहली झलक देखने के बाद उनके चाहने वाले खूब प्यार लुटा रहे हैं.

फैंस ने लुटाया अरबाज-शूरा की बेटी पर प्यार

फैंस के साथ-साथ सेलेब्स ने भी अरबाज-शूरा की बेटी पर प्यार लुटाया है. अरबाज खान और शूरा खान की बेटी की पहली झलक देखने के बाद टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस गौहर खान ने लिखा है, 'अल्लाह बनाए रखे'. वहीं, कमेंट बॉक्स में फैंस ने अरबाज और शूरा की बेटी पर खूब प्यार लुटाया है और कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट और नजर ना लगे वाले इमोजी शेयर किए हैं.

ये भी पढ़ें:

अरबाज खान-शूरा की न्यू बॉर्न बेबी गर्ल का हुआ नामकरण, कपल ने रखा ये नाम

