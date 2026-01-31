ETV Bharat / entertainment

कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार दिखे एआर रहमान, कॉमेडी शो में कपिल शर्मा ने कुछ ऐसे बनाया 'मजाक', देखें

इस एपिसोड में हाल ही में रिलीज हुई मूक फिल्म 'गांधी टॉक्स' के कलाकार भी शामिल होंगे, जिसका संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है.

AR Rahman Kapil Sharma Show
कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार दिखे एआर रहमा (POSTER/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने फिल्मों और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी टिप्पणियों को लेकर हाल ही में हुए विवाद के बाद पहली बार पब्लिकली स्पॉट हुए हैं. वह आज नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाले 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आएंगे, जहां होस्ट कपिल शर्मा रहमान की शॉर्ट में जवाब देने की आदत पर मजाक बनाएंगे. इस एपिसोड में हाल ही में रिलीज हुई मूक फिल्म 'गांधी टॉक्स' के कलाकार भी शामिल होंगे, जिसका संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है.

नेटफ्लिक्स ने प्रोमो जारी किया जिसमेंं कपिल शर्मा, एआर रहमान, अदिति राव हैदरी, विजय सेतुपति और सिद्धार्थ जाधव का मंच पर स्वागत करते हैं. वीडियो पर लिखा है, 'यह फनीवार कम बोलता है'. इसके बाद कपिल मजाकिया अंदाज में रहमान से लता मंगेशकर के गानों की सीडी छूने को कहते हैं और फिर एक गाने की फरमाइश करते हैं.

कपिल ने संगीतकार से कहा, 'वादा करो कि मैं जो भी पूछू, उसका उत्तर एक लाइन में ही देंगे, क्योंकि जब तुम रहमान साहब से चार लाइन का प्रश्न पूछते हो, तो वो एक शब्द में जवाब देते हैं... हां, नहीं, बहुत बढ़िया. इस सीन पर दर्शक हंसने लगते हैं. रहमान जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, जिससे कपिल की बात सही साबित होती है.

प्रोमो में कुछ हल्के-फुल्के पल दिखाए गए हैं. कपिल विजय सेतुपति से पूछते हैं कि क्रिकेट न देखते हुए भी वो नवजोत सिंह सिद्धू को कैसे जानते हैं. वो अदिति राव हैदरी से भी शादी के बारे में एक निजी सवाल पूछते हैं, और माहौल को हल्के-फुल्के अंदाज में रखते हैं.

प्रोमो के कैप्शन में लिखा है, 'हम देखते ही देखते चुप रहने से हंसने लगे, गांधी टॉक्स के कलाकारों को 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में देखें, जो 31 जनवरी को रात 8 बजे सिर्फ नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगा.

बता दें, रहमान ने फिल्म 'छावा' को 'विभाजनकारी' फिल्म बताया था. उन्होंने हाल के वर्षों में बॉलीवुड में कम अवसर मिलने की बात भी कही थी. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'यह सांप्रदायिक मुद्दा भी हो सकता है... लेकिन यह सीधे तौर पर मेरे सामने नहीं है'.

कुछ लोग उनकी टिप्पणियों से नाराज हुए और ऑनलाइन उनकी आलोचना की. इसके जवाब में, रहमान ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने भारत और संगीत के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की. यह भी आरोप लगे कि उन्होंने एक बार वंदे मातरम/मां तुझे सलाम गाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, बाद में उन्होंने यूएई में एक संगीत कार्यक्रम में यह गीत गाया, जिसे कई लोगों ने आलोचना का करारा जवाब माना.

वहीं, किशोर पांडुरंग बेलेकर के निर्देशन में बनी साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' में विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव ने अभिनय किया है. यह फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रहमान ने फिल्म का संगीत तैयार किया है और फिल्म के प्रचार के तहत वे शो में भी उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें:

'गांधी टॉक्स': विजय सेतुपति की फिल्म में सिर्फ पैसा बोलेगा, इंसान नहीं? साइलेंट टीजर के बाद ट्रेलर में भी नहीं एक भी बोल

TAGGED:

AR RAHMAN CONTROVERSY
AR RAHMAN ON KAPIL SHARMA SHOW
THE GREAT INDIAN KAPIL SHOW
एआर रहमान
AR RAHMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.