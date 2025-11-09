ETV Bharat / entertainment

WATCH: जब एआर रहमान-राम चरण-जाह्नवी कपूर आए एक साथ, जगमगा उठी रामोजी फिल्म सिटी, 'पेड्डी' स्टार ने कहा- बचपन से ही...

हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी शनिवार रात उस समय जगमगा उठी जब राम चरण-जाह्नवी कपूर एआर रहमान के साथ उनके लाइव कॉन्सर्ट में शामिल हुए.

AR Rahman Ram Charan Janhvi Kapoor
एआर रहमान-राम चरण-जाह्नवी कपूर (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 9, 2025 at 11:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: यह पहली बार है, जब दिग्गज संगीतकार एआर रहमान राम चरण की आगामी फिल्म के लिए संगीत तैयार कर रहे हैं. फिल्म का नाम पेड्डी है और यह बुची बाबू सना की निर्देशित एक रूरल एक्शन ड्रामा है. हाल ही में रिलीज हुआ पहला सिंगल 'चिकिरी' सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस बीच एआर रहमान 8 नवंबर को हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी में लाइव कॉन्सर्ट में शामिल हुए. पेड्डी की टीम इस कॉन्सर्ट में मौजूद थी.

रहमान के कॉन्सर्ट से कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वायरल तस्वीरों और वीडियो में कॉन्सर्ट में खचाखच भीड़ देखी जा सकती है. जैसे ही रहमान ने मंच पर 'आरआरआर' स्टार का स्वागत किया, भीड़ ने तालियां बजाईं. एआर रहमान के मशहूर तेलुगु और हिंदी हिट गानों का फैंस ने काफी एंजॉय किया. इन गानों में 'पेड्डी' का नया रिलीज हुआ सिंगल 'चिकिरी' भी शामिल था.

रहमान ने इंस्टाग्राम पर अपने कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, 'हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में ए.आर. रहमान के वंडरमेंट कॉन्सर्ट में राम चरण की सरप्राइज अपीयरेंस ने स्टेज को जगमगा दिया, जिससे फैंस की खुशी और बढ़ गई. दिग्गज, एक यादगार रात जहां संगीत और स्टारडम ने सुर्खियां बटोरीं.'

रहमान कल्ट फैंस' कहा. उन्होंने अपने स्पीच में स्वीकार किया कि बचपन से ही एआर रहमान के साथ काम करना उनका सपना था और उन्हें खुशी है कि रहमान उनकी फिल्म 'पेड्डी' के लिए साथ आ रहे हैं.

पेड्डी के बारे में बात करते हुए, जाह्नवी कपूर ने कहा, 'मैं उन लोगों के साथ स्टेज शेयर करके बहुत खुश हूं,जिन्हें मैं अपना आदर्श मानती हूं. पेड्डी की शूटिंग अंतिम चरण में है और यह फिल्म अगले साल 27 मार्च को रिलीज होगी.

बुची बाबू सना की निर्देशित 'पेड्डी' एक रूरल एक्शन ड्रामा है जिसमें राम चरण और जाह्नवी कपूर पहली बार साथ काम कर रहे हैं. फिल्म का पहला सिंगल 'चिकिरी' पहले ही फैंस के दिलों में उतर चुका है, जिससे रहमान के दमदार संगीत की चर्चा और बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

AR RAHMAN HYDERABAD CONCERT
AR RAHMAN CONCERT
RAM CHARAN IN AR RAHMAN CONCERT
एआर रहमान हैदराबाद कॉन्सर्ट
AR RAHMAN HYDERABAD CONCERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.