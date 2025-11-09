WATCH: जब एआर रहमान-राम चरण-जाह्नवी कपूर आए एक साथ, जगमगा उठी रामोजी फिल्म सिटी, 'पेड्डी' स्टार ने कहा- बचपन से ही...
हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी शनिवार रात उस समय जगमगा उठी जब राम चरण-जाह्नवी कपूर एआर रहमान के साथ उनके लाइव कॉन्सर्ट में शामिल हुए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2025 at 11:35 AM IST
हैदराबाद: यह पहली बार है, जब दिग्गज संगीतकार एआर रहमान राम चरण की आगामी फिल्म के लिए संगीत तैयार कर रहे हैं. फिल्म का नाम पेड्डी है और यह बुची बाबू सना की निर्देशित एक रूरल एक्शन ड्रामा है. हाल ही में रिलीज हुआ पहला सिंगल 'चिकिरी' सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस बीच एआर रहमान 8 नवंबर को हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी में लाइव कॉन्सर्ट में शामिल हुए. पेड्डी की टीम इस कॉन्सर्ट में मौजूद थी.
रहमान के कॉन्सर्ट से कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वायरल तस्वीरों और वीडियो में कॉन्सर्ट में खचाखच भीड़ देखी जा सकती है. जैसे ही रहमान ने मंच पर 'आरआरआर' स्टार का स्वागत किया, भीड़ ने तालियां बजाईं. एआर रहमान के मशहूर तेलुगु और हिंदी हिट गानों का फैंस ने काफी एंजॉय किया. इन गानों में 'पेड्डी' का नया रिलीज हुआ सिंगल 'चिकिरी' भी शामिल था.
Our #PEDDI's Special Appearance at ARR's Concert Today ❤️🔥— Trends RamCharan ™ (@TweetRamCharan) November 8, 2025
Can't Wait for the #ChikiriChikiri Vibe Videos to Come Out 🥁🥁@AlwaysRamCharan @arrahman pic.twitter.com/7B4vaHKrNT
Our #PEDDI's Special Appearance at ARR's Concert Today ❤️🔥— Trends RamCharan ™ (@TweetRamCharan) November 8, 2025
Can't Wait for the #ChikiriChikiri Vibe Videos to Come Out 🥁🥁@AlwaysRamCharan @arrahman pic.twitter.com/7B4vaHKrNT
रहमान ने इंस्टाग्राम पर अपने कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, 'हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में ए.आर. रहमान के वंडरमेंट कॉन्सर्ट में राम चरण की सरप्राइज अपीयरेंस ने स्टेज को जगमगा दिया, जिससे फैंस की खुशी और बढ़ गई. दिग्गज, एक यादगार रात जहां संगीत और स्टारडम ने सुर्खियां बटोरीं.'
Clicks from @arrahman MEGA concert event 🤩#Peddi #ChikiriChikiri pic.twitter.com/5Tsjj1Lo47— Mega Power Star RamCharan (@RamCharanXFans) November 9, 2025
A short & sweet moment ✨— Trends RamCharan ™ (@TweetRamCharan) November 8, 2025
Mega Power Star @AlwaysRamCharan talks about #Peddi at @arrahman sir’s live concert 🔥🎶 #ChikiriChikiri pic.twitter.com/nlYsgNh5FH
रहमान कल्ट फैंस' कहा. उन्होंने अपने स्पीच में स्वीकार किया कि बचपन से ही एआर रहमान के साथ काम करना उनका सपना था और उन्हें खुशी है कि रहमान उनकी फिल्म 'पेड्डी' के लिए साथ आ रहे हैं.
What a day.. Much needed break!! #ARRahman concert in Ramoji Film City, Hyderabad— Sree Harsha Pedada (@Harsha_Pedada) November 8, 2025
fanpit entry and full justice served 🥳🥳 Max enjoyment..
Reached venue at 3:40PM to beat traffic (concert started at 7) and get that front row experience pic.twitter.com/0DVcjMEGBu
#ChikiriChikiri Live Performance at #ARRahman's Musical Concert 🎙️🎵🎹 pic.twitter.com/t8VpBlQIBu— RC 16 ❤️✨ (@GuduriRC04) November 8, 2025
पेड्डी के बारे में बात करते हुए, जाह्नवी कपूर ने कहा, 'मैं उन लोगों के साथ स्टेज शेयर करके बहुत खुश हूं,जिन्हें मैं अपना आदर्श मानती हूं. पेड्डी की शूटिंग अंतिम चरण में है और यह फिल्म अगले साल 27 मार्च को रिलीज होगी.
#ARRahman concert in Hyderabad 🔥💥🥵 pic.twitter.com/iLiQ6tt4Wm— Sai Saladi (@saladisai96) November 8, 2025
बुची बाबू सना की निर्देशित 'पेड्डी' एक रूरल एक्शन ड्रामा है जिसमें राम चरण और जाह्नवी कपूर पहली बार साथ काम कर रहे हैं. फिल्म का पहला सिंगल 'चिकिरी' पहले ही फैंस के दिलों में उतर चुका है, जिससे रहमान के दमदार संगीत की चर्चा और बढ़ गई है.