WATCH: 'कम्युनल' कंट्रोवर्सी के बीच ए.आर. रहमान का आया बयान, बोले- मेरा मकसद...
म्यूजिक मेस्ट्रो एआर रहमान ने आखिरकार 'सांप्रदायिक' टिप्पणी विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 18, 2026 at 1:22 PM IST
हैदराबाद: जाने-माने संगीतकार ए.आर. रहमान इन दिनों सुर्खियों में हैं. हाल ही में रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव और पक्षपात के मुद्दों पर बात की. साथ ही उन्होंने पिछले कुछ सालों में पावर डायनामिक्स में आए बड़े बदलाव पर भी प्रकाश डाला. इन चर्चा करने के बाद से ए.आर. रहमान को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. म्यूजिक मेस्ट्रो एआर रहमान ने बॉलीवुड के खिलाफ अपने विवादित बयानों पर हुए विवाद के बाद अपनी पहली पोस्ट शेयर की है.
ए.आर. रहमान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 'सांप्रदायिक' भेदभाव पर अपनी टिप्पणी के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. अब उन्होंने अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है.
रविवार, 18 जनवरी को रहमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'संगीत, संस्कृति, आभार. हमेशा उस कला और उस जमीन की सेवा में जिसने मुझे बनाया है.' इस क्लिप में उन्होंने सीधे तौर पर विवाद के बारे में बात नहीं की, बल्कि भारत, संगीत और संस्कृति के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की.
विवाद के बीच एआर रहमान का वीडियो मैसेज
इंस्टाग्राम पर, गायक ने कहा कि भारत उनका घर है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके कहे गए बयानों से किसी को नुकसान पहुंचाना उनका इरादा कभी नहीं था. वीडियो में रहमान कहते है, 'डियर फ्रेंड्स, म्यूजिक हमेशा से मेरे लिए जुड़ने, जश्न मनाने और संस्कृति का सम्मान करने का एक तरीका रहा है. भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा गुरु है और मेरा घर है. मैं समझता हूं कि कभी-कभी इरादों को गलत समझा जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा संगीत के जरिए आगे बढ़ना, सम्मान करना और सेवा करना रहा है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैंने कभी किसी को कष्ट देने के बारे में नहीं सोचा. मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी महसूस की जाएगी. मुझे भारतीय होने पर गर्व है, जिसकी वजह से मैं एक ऐसी जगह बना पाता हूं जो हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी देती है और अलग-अलग संस्कृतियों की आवाजों का सम्मान करती है.'
रहमान ने आभार जताते हुए आखिरी में कहा है, 'प्रधानमंत्री के सामने वेव समिट में पेश किए गए झाला और रूह-ए-नूर को संवारने से लेकर, युवा नागा संगीतकारों के साथ एक स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा बनाने तक, सनशाइन ऑर्केस्ट्रा को मेंटर करने, और भारत का पहला मल्टीकल्चरल वर्चुअल बैंड, सीक्रेट माउंटेन बनाने तक, हंस जिमर के साथ रामायण का स्कोर करने के सम्मान तक, हर सफर ने मेरे मकसद को मजबूत किया है. मैं इसके लिए आभारी हूं और ऐसे संगीत के प्रति मैं समर्पित हूं जो अतीत का सम्मान करता है, वर्तमान का जश्न मनाता है, और भविष्य को प्रेरित करता है. जय हिंद और जय भारत.'
कहां से शुरू हुआ विवाद?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब रहमान ने हालिया एक इंटरव्यू में कहा कि हाल के सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए काम कम हो गया है और उन्होंने इसे पिछले आठ सालों में इंडस्ट्री में हुए बदलावों से जोड़ा.
उन्होंने कहा, 'जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं, उनके पास अब चीजों का फैसला करने की पावर है, और यह शायद कोई सांप्रदायिक मामला भी हो सकता है, लेकिन मेरे सामने नहीं. मुझे कानाफूसी में पता चला कि उन्होंने आपको बुक किया था, लेकिन म्यूजिक कंपनी आगे बढ़ी और अपने पांच कंपोजर हायर कर लिए. मैंने कहा, 'अरे, यह तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए आराम है, मैं अपने परिवार के साथ चिल कर सकता हूं.' उस इंटरव्यू के बाद, फैंस और फिल्म जगत की हस्तियां दो भाग में बंट गई हैं. दोनों की तरफ से तरह-चरह की प्रतिक्रियाएं आई रही हैं.
रहमान पर कंगना रनौत का हमला
जिन लोगों ने इस पर रिएक्ट किया, उनमें बॉलीवु एक्ट्रेस कंगना रनौत भी शामिल हैं. शनिवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया और 'भेदभाव' और 'पक्षपात' के बारे में बात की. कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा, 'डियर एआर रहमान, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैं एक भगवा पार्टी को सपोर्ट करती हूं, फिर भी मुझे कहना होगा कि मैंने आपसे ज्यादा भेदभाव करने वाला और नफरत करने वाला इंसान नहीं देखा.'
एक्ट्रेस ने फिल्म इमरजेंसी के बारे में जिक्र किया और कहा, 'मैं अपनी डायरेक्शन वाली फिल्म इमरजेंसी की कहानी आपको सुनाना चाहती थी, कहानी सुनाना तो दूर, आपने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया. मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते.'