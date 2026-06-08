WATCH: अमृतसर में गूंजी एआर रहमान की आवाज, अटारी-वाघा बॉर्डर पर पहली बार किया लाइव परफॉर्मे
ऑस्कर विजेता एआर रहमान ने पंजाब के अटारी बॉर्डर पोस्ट पर मशहूर 'बीटिंग रिट्रीट' सेरेमनी में अपनी पहली लाइव परफॉर्मेंस देकर इतिहास रच दिया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 1:46 PM IST
अमृतसर: शनिवार को अटारी बॉर्डर पर जॉइंट चेक पोस्ट स्टेडियम में 'जय हो - अ ट्रिब्यूट टू द ब्रेवहार्ट्स' नाम का एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की टीम ने आयोजित इस खास कार्यक्रम में, भारत के मशहूर संगीतकार और ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने अटारी बॉर्डर पर 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह के दौरान पहली बार लाइव परफॉर्मेंस देकर दर्शकों का मन मोह लिया. यह कार्यक्रम देश के बहादुर सैनिकों और उनकी सेवाओं को समर्पित था.
'जय हो - अ म्यूजिकल सैल्यूट टू द ब्रेवहार्ट्स' नाम का यह कार्यक्रम जेसीपी स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साहस और बलिदान का सम्मान किया गया. इस मौके पर फिल्म और संगीत जगत की कई मशहूर हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली, एक्टर वेदांग रैना, सिंगर मोहित चौहान, नीलांजना घोष, पूजा तिवारी और नरगिस शामिल थे. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक, बीएसएफ अधिकारी और जवान भी शामिल हुए थे.
#WATCH | Punjab: Music maestro AR Rahman, along with singer Mohit Chauhan, perform at the Attari-Wagah border in Punjab's Amritsar.— ANI (@ANI) June 7, 2026
Businesswoman and Artist Ananya Birla, Film Director Imtiaz Ali, Actor Vedang Raina and other also present. pic.twitter.com/9lJSmIHkU5
अमृतसर पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर इम्तियाज अली ने कहा, 'अटारी बॉर्डर पर ए.आर. रहमान जैसे महान कलाकार की परफॉर्मेंस अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है. किसी भी कलाकार को पहले कभी ऐसा मौका और सम्मान नहीं मिला है. यह सिर्फ एक म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यह उन भावनाओं को समर्पित है जो भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौरान लाखों लोगों ने महसूस की थीं.'
आगे बात करते हुए इम्तियाज अली ने कहा कि उनकी आने वाली फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी एक इमोशनल और लव स्टोरी है. 1947 के बंटवारे के दौरान लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था. उस समय, कई लोगों ने यह वादा करते हुए अपने घर, पड़ोसी और रिश्तेदार छोड़ दिए थे कि वे वापस आएंगे. फिल्म की कहानी में इसी भावना को दिखाया गया है.
बंटवारे के दौरान न सिर्फ घर और जमीनें गईं, बल्कि लोगों के दिल भी टूटे. यह फिल्म उन्हीं टूटे हुए रिश्तों, अधूरी यादों और इंसानी जज्बातों को बड़े पर्दे पर दिखाएगी. इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के 14 जिलों में हुई है और यह पंजाब की संस्कृति, इतिहास और जज्बातों को बहुत खूबसूरती से पेश करती है. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ और वेदांग रैना हैं और यह 12 जून को रिलीज होगी.
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