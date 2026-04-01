April Fools Day 2026: अक्षय कुमार हैं बॉलीवुड के बिगेस्ट प्रैंक स्टार, इन स्टार्स ने भी नहीं की कम मस्ती
2026 के अप्रैल फूल डे के मौके पर बॉलीवुड की पर्दे के पीछे की कुछ सबसे मजेदार पैंक के बारे में जानते हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 4:08 PM IST
हैदराबाद: आज अप्रैल फूल डे है और बॉलीवुड की कुछ सबसे मजेदार और चौंकाने वाली मीठी शरारतों को याद करने का यह बिल्कुल सही समय है. हालांकि दर्शक अक्सर अभिनेताओं को पर्दे पर सीरियल लुक और रोल में देखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे उनका एक शरारती चेहरा भी होता है. सेट पर किए गए बेहद मजेदार चुटकुलों से लेकर प्रैंक तक, इंडस्ट्री मजेदार लोगों से भरी पड़ी है, जिन्होंने अपने साथियों को हंसाया है, और कभी-कभी चौंका भी दिया है. यहां अजय देवगन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार और अन्य सितारों से जुड़े प्रैंक पर नजर डालते हैं.
अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने सिंघम रिटर्न्स के सेट पर भूतिया प्रैंक
अजय देवगन को भले ही दृश्यम और सिंघम जैसी फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए जाना जाता हो, लेकिन पर्दे के पीछे उनका एक शरारती अंदाज भी है. निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ मिलकर उन्होंने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिंघम रिटर्न्स की शूटिंग के दौरान एक डरावना प्रैंक किया था. दोनों ने पहले से ही इस मजाक का प्लान बनाया था और इसमें एक स्पॉट बॉय को भी शामिल किया था. उन्होंने उसे सफेद कपड़े पहनाए और अफवाहें फैलाईं कि सेट पर भूत-प्रेत का साया है.
चूंकि शूटिंग रात में हो रही थी और लोकेशन सुनसान थी, इसलिए क्रू मेंबर्स पहले से ही घबराए हुए थे. दूर से अचानक 'भूत' के सामने आने से उनमें से कई लोग दहशत में आ गए. उन्होंने होटल के कमरों में भूत-प्रेत की कहानियां सुनाकर क्रू मेंबर्स को डराने की कोशिश भी की. इस शरारत ने कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मचा दी, लेकिन फिर सच्चाई सामने आई और सब हंसने लगे.
कुछ ऐसे बेहद खतरनाक शरारती काम जिनकी वजह से तलाक हुए
अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने यह भी स्वीकार किया है कि अतीत में उनके कुछ प्रैंक हद से ज़्यादा हो गए थे. रणवीर अल्लाहबादिया के साथ एक पॉडकास्ट में, दोनों ने अपने सबसे खतरनाक प्रैंक के बारे में बताया. शेट्टी ने एक चौंकाने वाले प्रैंक को याद करते हुए बताया कि उन्होंने एक महिला और बच्चों को प्रोडक्शन टीम के एक सदस्य के घर भेज दिया था, यह दावा करते हुए कि वह उनकी पहली पत्नी है. स्थिति इतनी विश्वसनीय हो गई कि इससे गंभीर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई.
अजय ने मजाक में कहा कि उनकी शरारतों की वजह से शायद 'एक-दो तलाक' भी हो गए हों. दोनों ने माना कि पहले वे लोगों के नाराज होने की परवाह नहीं करते थे, लेकिन आज वे प्रैंक करते समय ज़्यादा सतर्क रहते हैं.
ओमकारा सेट पर भांग लड्डू
अजय की शरारतों की कहानियां यहीं खत्म नहीं होतीं. कॉस्ट्यूम डिजाइनर डॉली अहलूवालिया ने एक बार ओमकारा के सेट से जुड़ी एक घटना साझा की. उन्होंने बताया कि अजय और विवेक ओबेरॉय भांग के लड्डू लेकर आए थे. बताया जाता है कि कई क्रू मेंबर्स ने जब ये मिठाई खाई तो उन्हें चक्कर आने लगे और वे बेहोश हो गए. निर्देशक विशाल भारद्वाज नाराज तो हुए लेकिन उन्हें पता था कि ये सिर्फ मजाक था. हालांकि इस घटना से अफरा-तफरी मच गई, लेकिन बाद में टीम ने इसे उन मजेदार पलों में से एक बताया जो व्यस्त शूटिंग के दौरान माहौल को हल्का कर देते हैं.
देव आनंद पर लता मंगेशकर का प्यारा फोन प्रैंक
बॉलीवुड में सभी शरारतें हद से ज्यादा नहीं होतीं. कुछ सरल और मनमोहक भी होती हैं, जैसे कि दिग्गज गायिका लता मंगेशकर द्वारा अभिनेता देव आनंद पर की गई शरारत. एक बार लता जी ने अपनी आवाज बदलकर देव आनंद को फोन किया और खुद को उनकी फैन बताया. उन्होंने कई मिनट तक उनसे बात की और बातचीत के दौरान एक गाना भी गुनगुनाया. देव आनंद, जो लता जी के बहुत बड़े फैन थे, पहले तो उन्हें पता ही नहीं चला कि यह लता जी हैं. लगभग पांच-छह मिनट बाद, उन्होंने आखिरकार उनकी आवाज पहचान ली. यह शरारत और हल्की-फुल्की थी, जो भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज सितारों के मजेदार पल को दर्शाती है.
अक्षय कुमार बिगेस्ट प्रैंक स्टार
अक्षय फिल्म सेट पर अपने नॉटी नेचर के लिए जाने जाते हैं. सालों से उन्होंने अपने सह-कलाकारों और क्रू सदस्यों पर कई तरह के प्रैंक किए हैं. एक मशहूर घटना अभिनेत्री निम्रत कौर से जुड़ी है. अक्षय ने चुपके से उनके बैग में कांटे और चम्मच रख दिए और सुरक्षाकर्मियों से बैग चेक करने को कहा. जब सामान मिला, तो निम्रत हैरान और शर्मिंदा हो गईं, यहां तक कि भावुक भी हो गईं. अक्षय ने बाद में सच्चाई बताई, और यह घटना उन दोनों के बीच एक यादगार शरारत बन गई.
अक्षय का नरगिस फाखरी पर मजेदार प्रैंक
हाउसफुल 5 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय ने अभिनेत्री नरगिस फाखरी के साथ एक मजेदार पैंक किया था. उन्हें गले लगाते हुए अक्षय ने उनकी पीठ पर एक कागज चिपका दिया. बताया जाता है कि उस नोट में एक मजेदार नोट लिखा था. जब नरगिस को इस बात का एहसास हुआ, तो वह हंस पड़ीं और बाद में अक्षय की पीठ पर कागज वापस चिपकाकर बदला लिया. अभिनेता रितेश देशमुख, सोनम बाजवा और जैकी श्रॉफ भी इस मजेदार पल का आनंद लेते नजर आए थे.
अभिषेक बच्चन भी नहीं रहे पीछे
अभिषेक बच्चन भी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने शरारती एक्टर्स में से एक हैं. अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने एक बार खुलासा किया था कि फिल्म 'ब्लफमास्टर' के सेट पर अभिषेक ने उनका फोन छुपा दिया था. बाद में प्रियंका ने अभिषेक के फोन से अभिनेत्री प्रीति जिंटा को एक मजेदार मैसेज भेजकर इसका बदला लिया.
दिग्गज अभिनेत्री ज़ीनत अमान भी कुछ किस्से सुनाती हैं, जिनमें बताया गया है कि अभिषेक बचपन में उनके घर की घंटी बजाकर भाग जाते थे. सालों बाद, ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी करने के बाद, उन्होंने उनके घर जाकर वही शरारत दोहराई, जिससे पता चलता है कि उनका चंचल स्वभाव कभी नहीं बदला.
बॉलीवुड में कैमरे के पीछे के मजेदार पल
इन प्रैंक से पता चलता है कि बॉलीवुड सिर्फ हमेशा फिल्ममेकिंग ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे, कलाकार अक्सर लंबे शूट की बोरियत को दूर करने के लिए कॉमेडी का हल्का फुल्का तड़का लगाते रहते हैं. अजय देवगन और रोहित शेट्टी की शरारतों से लेकर अक्षय कुमार के चुटकुलों, अभिषेक बच्चन की चंचल हरकतों और लता मंगेशकर के प्यारे फोन कॉल तक, हर शरारत मनोरंजन फिल्म इंडस्ट्री के मजेदार पहलू को दिखाती है.