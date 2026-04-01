ETV Bharat / entertainment

अप्रैल में होगा फुल एंटरटेनमेंट, 'धुरंधर 2' के क्रेज के बीच 'भूत बंगला' से 'पेड्डी' तक रिलीज होंगी ये बॉलीवुड-साउथ फिल्में

अप्रैल में रिलीज होने वाली दो बड़े स्टार्स अक्षय कुमार और राम चरण की फिल्म भी शामिल हैं.

April 2026 Theatrical releases
अप्रैल में रिलीज होने वाली फिल्में (POSTERS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 1, 2026 at 1:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस के लिहाज से मार्च का महीना बहुत धमाकेदार साबित हुआ. मार्च 2026 इसलिए ज्यादा खास रहा है, क्योंकि इस महीने में बॉलीवुड से रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 रिलीज हुई और इस फिल्म का जादू पूरी दुनिया पर अभी तक बरकरार है. अब जब अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है तो इस महीने में भी कई बड़ी फिल्में थिएटर में रिलीज होने के लिए लाइन में लगी हैं, लेकिन इन फिल्मों के लिए धुरंधर 2 के क्रेज को कम करने की बड़ी चुनौती होगी. अप्रैल में रिलीज होने वाली दो बड़े स्टार्स अक्षय कुमार और राम चरण की फिल्म भी शामिल हैं. चलिए जानते हैं भूत बंगला और पेड्डी के साथ-साथ अप्रैल महीने में वर्ल्डवाइड कौन-कौनसी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं.

  • अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली साउथ फिल्में

चिरंजीवी हनुमान- द एटर्नल

माइथोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म चिरंजीवी हनुमान में भगवान हनुमान की कहानी देखने को मिलेगी. फिल्म के जरिए दर्शक बजरंगबली की शुरुआती जिंदगी से लेकर भगवान राम के भक्त बनने तक के सफर को जान सकेंगे.

रिलीज डेट- 2 अप्रैल 2026

जॉनर- माइथोलॉजिकल

पल्लीचट्टम्बी

फिल्मी चटाम्बी के छोटे से गांव में रहने वाले एक शातिर आदमी की जिंदगी के ईर्द गिर्द घूमेगी. फिल्म में देखने को मिलेगा कि कैसे इस शातिर इंसान का प्लान उसी पर भारी पड़ेगा.

रिलीज डेट- 9 अप्रैल 2026

जॉनर- एक्शन थ्रिलर

स्टार कास्ट- टोविनो थॉमस, कयाडु लोहर, विजय राघवन, जॉनी एंटनी

डकैत

अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर अपकमिंग फिल्म डकैत की कहानी दो एक्स लवर्स के ईर्द-गिर्द घूमेगीै, जो कई बड़ी डकैतियों की एक कड़ी के जरिए फिर से आमने-सामने आते हैं. फिल्म लंबे समय से चर्चा में हैं और

रिलीज डेट- 10 अप्रैल 2026

जॉनर- एक्शन ड्रामा

स्टार कास्ट- अदिवि शेष , अनुराग कश्यप, मृणाल ठाकुर, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी

पैट्रियट

साउथ सुपरस्टार ममूटी, मोहनलाल और नयनतारा स्टारर पैट्रियट मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. यह एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक सीक्रेट एजेंट एक गेम का पर्दाफाश करता, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल की स्थिति पैदा कर देता है.

रिलीज डेट- 23 अप्रैल 2026

जॉनर- एक्शन थ्रिलर

स्टार कास्ट- ममूटी, मोहनलाल, फहाद फासिल, नयनतारा, रेवती

पेड्डी

साउथ सुपरस्टार राम चरण स्टारर पेड्डी मोस्ट अवेटेड टॉलीवुड फिल्म है, जिसमें आरआरआर स्टार अलग ही अवतार में नजर आने वाले हैं. फिल्म की कहानी 1980 में आंध्र प्रदेश में सेट पेड्डी नामक एक जुनूनी ग्रामीण की है, जो पॉवरफुल लोगों के खिलाफ अपने समुदाय के सम्मान की रक्षा के लिए खेल के जरिए उन्हें साथ में लाता है. फिल्म के लिए राम चरण ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है.

रिलीज डेट- 30 अप्रैल 2026

जॉनर- एक्शन थ्रिलर

स्टार कास्ट- राम चरण, जाह्नवी कपूर, शिव राजकुमार, जगपति बाबू

  • अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्में

भूत बंगला

अक्षय कुमार एक बार फिर अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म से दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहे हैं. इस फिल्म के लिए अक्षय और प्रियदर्शन पूरे 14 साल बाद साथ में आए हैं. फिल्म भूत बंगला की कहानी एक हॉन्टैड हवेली की कहानी है, जिसमें शादी करना मना है.

रिलीज डेट- 10 अप्रैल 2026

जॉनर- हॉरर-कॉमेडी

स्टार कास्ट- अक्षय कुमार, वाटिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, मिथिला पालकर, असरानी, मनोज जोशी

गिन्नी वेड्स सनी 2

हॉरर कॉमेडी के साथ-साथ इस महीने रोमांटिक ड्रामा फिल्म गिन्नी वेड्स सनी 2 भी दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है. यह फिल्म 2020 में आई गिन्नी वेड्स सनी का सीक्वल है. फिल्म की कहानी कपल के रिलेशनशिप के कई शेड्स दिखाने वाली है.

रिलीज डेट- 24 अप्रैल 2026

जॉनर- रोमांस ड्रामा

स्टार कास्ट- अविनाश तिवारी, मेधा शंकर

द वॉर्डरोब

यह एक सुपरनैचुरल फिल्म है, जिसकी कहानी एक पुरानी और शापित अलमारी के ईर्द-गिर्द घूमने वाली है. यह अलमारी घर में आते ही, अपने साथ एक अशुभ संकेत भी लेकर आती है.

रिलीज डेट- 24 अप्रैल 2026

जॉनर- सुपरनैचुरल थ्रिलर

स्टार कास्ट- रजनीश दुग्गल, दिव्या अग्रवाल

मर्सी

अगर ड्रामा फिल्म मर्सी की कहानी की बात करें तो यह क्रिसमस ईव से पहले शेखर को यह फैसला लेने पर मजबूर करेगी कि वह अपनी मां को जाने देगा या नहीं. आदिल हुसैन की फिल्म का प्लॉट काफी इमोशनल है. एक परिवार कैसे अपने जीवन के अंतिम छोर में संघर्ष कर रहा है, इसमें देखने को मिलेगा.

रिलीज डेट- 24 अप्रैल 2026

जॉनर- ड्रामा

स्टार कास्ट- राज वसुदेव, आदिल हुसैन, निहारिका रायजादा

  • अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली विदेशी फिल्में

ली क्रोनिन्स द ममी

ली क्रोनिन्स द ममी की कहानी एक जर्नलिस्ट की कहानी है, जिसकी बेटी रेगिस्तान में लापता हो जाती है. पत्रकार की बेटी पूरे आठ साल बाद जब अपने घर परिवार को मिलती है तो सभी को बड़ा सदमा पहुंचता है.

रिलीज डेट- 17 अप्रैल 2026

जॉनर- सुपरनैचुरल थ्रिलर

स्टार कास्ट- जैक रेनर, लाइया कोस्टा, मे कैलामावी, नताली ग्रेस, वेरोनिका फाल्कन

बता दें, अप्रैल 2026 में सलमान खान और चित्रागंदा सिंह स्टारर वॉर ड्रामा फिल्म मातृभूमि भी रिलीज होने जा रही थी, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है. फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी. फिलहाल सलमान के फैंस को इसकी रिलीज डेट के ऐलान का इंतजार है.

ये भी पढ़ें:

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13: मंगलवार को आया कमाई में उछाल, भारत में 1000 करोड़ से इतनी दूर फिल्म

TAGGED:

MOVIES RELEASE IN APRIL 2026
MOVIES APRIL 2026
अप्रैल 2026 रिलीज होने वाली फिल्में
BHOOTH BANGLA
APRIL 2026 THEATRICAL RELEASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.