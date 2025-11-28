ETV Bharat / entertainment

'अपने 2' नहीं हुई बंद, अफवाहों पर मेकर्स का विराम, बोले- तेजी से चल रहा काम, धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट करेंगे फिल्म

धर्मेंद्र के निधन के बाद से अफवाह थी कि अब फिल्म अपने का पार्ट 2 दिग्गज अभिनेता के बिना नहीं बनेगा.

Apne 2 is happening
'अपने 2' नहीं हुई बंद (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 3:20 PM IST

|

Updated : November 28, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने का सीक्वल का इंतजार देओल फैमिली के फैंस को बेसब्री से है, जो बहुत लंबा हो चुका है. बार-बार फिल्म के सीक्वल बनने की खबरें आ रही थीं, लेकिन हाल ही में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से कहा जा रहा है कि फिल्म अपने 2 अब नहीं बनेंगी. हाल ही में फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी कहा था कि धर्मेंद्र के बिना अपने 2 की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन अब देओल फैमिली के फैंस के लिए एक गुडन्यूज आई है. मेकर्स ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुआ कहा है कि अपने 2 बनेगी, जो कि धर्मेंद्र के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि होगी.

अपने 2 पर चल रहा है काम

फिल्म प्रोडयूसर दीपक मुकुट ने अपने 2 के बंद होने की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने अपने एक ऑफिशियल बयान में कहा है कि फिल्म अपने 2 पर ताला नहीं लगा है. प्रोड्यूसर ने कहा है, 'लोगों को इस तरह की अफवाह फैलाने से बचना चाहिए, अपने 2 पर काम चल रहा है और यह जरूर बनेगी, अपने 2 पर एक टीम काम कर रही है, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी बल्कि हमारे लिए एक इमोशनल ट्रैक होगी, अपने का जुड़ाव धर्मजी से है, उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद, उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी, अपने 2 मेरे दिल के सबसे करीब है, यह फिल्म धरम जी के लिए एक बड़ी ट्रिब्यूट होगी'.

बता दें, साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म देओल फैमिली के बैनर विजयेता फिल्म्स तले बनी थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. फिल्म में धर्मेंद्र अपने दोनों स्टार बेटे सनी और बॉबी देओल के साथ नजर आए थे. फिल्म में शिल्पा शेट्टी और कैटरीना कैफ फीमेल लीड रोल में थे और किरण खेर ने सनी और बॉबी की मां का रोल प्ले किया था.

ये भी पढ़ें:

धर्मेंद्र के लिए बेटे सनी-बॉबी ने रखी प्रेयर मीट, पहुंचे कई दिग्गज स्टार्स, हेमा मालिनी ने अलग से कराई पति की शोक सभा

'इक्कीस' की रिलीज से पहले जारी हुए धर्मेंद्र के खूबसूरत सीन, अभिनेता की कविता ने जीता दिल, दिवंगत एक्टर असरानी भी आए नजर

Last Updated : November 28, 2025 at 5:27 PM IST

TAGGED:

APNE 2 IS NOT SHELVED
APNE 2
APNE 2 DHARMENDRA
अपने 2 धर्मेंद्र
APNE 2 IS HAPPENING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.