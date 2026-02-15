WATCH: 'शिवा शिवम्' का पूरा गाना रिलीज होने से पहले वेदपुरीश्वर मंदिर पहुंचे के-पॉप सिंगर औरा, 'शिव तांडव' गाकर जीता सबका दिल
'शिवा शिवम्' का पूरा गाना रिलीज होने से पहले के-पॉप सिंगर औरा वेदपुरीश्वरर मंदिर पहुंचे. उन्होंने एक प्यारा पल अपने फैंस संग साझा किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 15, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : February 15, 2026 at 3:40 PM IST
हैदराबाद: के-पॉप सिंगर औरा इन दिनों अपने नए गाने को लेकर लाइमलाइट में हैं. इस बार उन्होंने जो गाना गाया है उसका इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. जी हां, आज महाशिवरात्रि के मौके पर उनका सिंगल ट्रैक शिवा शिवम का फुल सॉन्ग रिलीज होने वाला है. गाने के रिलीज से पहले यह के-पॉप सिंगर चेन्नई के वेदपुरीश्वर मंदिर पहुंचा. उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसने सभी का दिल जीत लिया है.
15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट रहे औरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है. यह वीडियो वेदपुरीश्वर मंदिर का है. इस वीडियो को साझा करते हुए औरा ने अपने फैंस को बताया कि उन्हें भारत आए आज 3 साल हो गए हैं. देश से मिले अपार प्यार के लिए के-पॉप सिंगर ने सभी का धन्यवाद किया है.
इस वीडियो को साझा करते हुए औरा ने कैप्शन में लिखा है, 'अभी भी सीख रहा हूं. अभी भी सुन रहा हूं. थैंक्यू चेन्नई. शिव शिवम जल्द आ रहा है. हैप्पी महाशिवरात्रि. भगवान हम सब पर कृपा करें. हर हर महादेव.'
वीडियो में औरा भारती के पारंपरिक ड्रेस में नजर आ रहे हैं. उन्होंने पिंक शर्ट के पारंपरिक धोती पहन रखा है. उनके गले में रुद्राक्ष की माला भी देखा जा सकता है. मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने स्थानीय भाषा में सबका स्वागत किया.
वह हंसी-हंसी मंदिर में मौजूद लोगों से मिलते हुए दिख रहे हैं. वह लोगों के साथ मिलकर पूजा भी करते हैं. वीडियो में औरा को भक्तों के बीच बैठकर शिव तांडव गाते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान वह भगवान शिव की भक्ति में लीन होते दिख रहे हैं.
'शिवा शिवम्' टीजर
औरा ने कुछ दिन पहले अपने लेटेस्ट सिंगल ट्रैक शिवा शिवम का टीजर जारी किया था. इसे इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आज मेरे इंडिया आने की तीसरी एनिवर्सरी है. मुझे याद है जब मैं पहली बार दिल्ली आया था, और फिर मैं मुंबई और इंडिया में कई दूसरी जगहों पर गया, इतने सारे एक्सपीरियंस लिए और इतना प्यार पाया. मैं इन सबके लिए भगवान का शुक्रगुजार हूं. मैं और भी सीखना चाहता हूं. मैं यह गाना उन सभी को डेडिकेट करना चाहता हूं जो मेरे इस सफर का हिस्सा रहे हैं. यह कोई गाना नहीं बल्कि एक प्रेयर है जो मुझे उम्मीद है कि सबके दिल तक पहुंचेगी.' उनका यह गाना आज से 9 दिन बाद रिलीज कर दिया है. औरा ने अपने इंस्टाग्राम पर गाने का काउंटडाउन भी शेयर किया है.
कौन है औरा?
पार्क मिन-जून, जिन्हें उनके स्टेज नाम औरा से जाना जाता है, एक साउथ कोरियन रैपर, सिंगर, सॉन्गराइटर और कंपोज़र हैं. वह के-पॉप ग्रुप एए (डबल ए) का हिस्सा थे. उन्होंने 2011 में डेब्यू किया और उन्हें इंडस्ट्री में पहला ब्रेक दिया. उन्होंने सोलो करियर बनाने के लिए 2016 में ग्रुप छोड़ दिया.
तब से, उनका काम पॉप, R&B और इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक में रहा है. उनके ट्रैक, बिकॉज आई एम क्रेजी, को बहुत ज्यादा प्यार मिला, जिससे उन्हें एक सोलो आर्टिस्ट के तौर पर अपनी जगह बनाने में मदद मिली.
इसके बाद 2023 में औरा भारत आए और बिग बॉस 17 में पहले कोरियन कंटेस्टेंट बनने के तौर एंट्री ली. शो में उनके परफॉर्में ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसके बाद उनकी पहचान बदल गई. वह पहचान आगे भी बनी रही. वह झलक दिखला जा सीजन 11 में भी नजर आए थे. इंडियन शो करने से भारत में उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई.