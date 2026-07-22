Delhi Protest: प्रोस्टेट के बीच प्रेमानंद महाराज के पास जाने पर अनुष्का-विराट ट्रोल, लोगों ने कहा- छात्रों के हक के लिए कुछ तो बोलो
विराट-अनुष्का एक बार फिर प्रेमानंद महाराज के यहां पहुंचे थे और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 5:05 PM IST
हैदराबाद: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बुधवार को वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने गए. हालांकि, इस दौरान स्टार कपल की खूब आलोचना हुई. शहर से दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नई दिल्ली में चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शनों पर अनुष्का और विराट की चुप्पी पर सवाल उठाए.
कुछ लोगों ने विराट को याद दिलाया कि वे भी दिल्ली से ही हैं, वहीं कुछ अन्य लोगों ने उनसे और उनकी पत्नी से भारत में रहते हुए भी जंतर-मंतर न जाने पर सवाल किया. बता दें, विराट-अनुष्का को एक बार फिर प्रेमानंद महाराज के यहां देखा गया है.
Virat Kohli And @AnushkaSharma Arrived In Vrindavan To Seek Blessings From Premanand Ji Maharaj. 🙏✨— virat_kohli_18_club (@KohliSensation) July 22, 2026
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.#Virushka @RadhaKeliKunj pic.twitter.com/MIGF1NifGR
एक यूजर ने लिखा है, 'युवाओं और चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में बोलने की हिम्मत ही नहीं है... बेहद शर्मनाक'. दूसरे ने पूछा, 'दिल्ली से होते हुए भी जंतर-मंतर के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन क्यों नहीं करते? तीसरे ने लिखा है, 'आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, दिल्ली में पैदा हुए हैं, इस देश के लोग आपकी पूजा करते हैं. हिम्मत जुटाएं और छात्रों के लिए खड़े हों. एक ने लिखा है, 'एक बार अपने घर दिल्ली जाकर देख छात्रों का क्या हाल हो रहा है'.
I have no problem with Virat Kohli and Anushka Sharma visiting Premanand Ji Maharaj. But when students across the country are protesting, not saying a single word is disappointing. I know one statement from Virat won't change anything, but it would definitely encourage his fans… pic.twitter.com/NHMDcip4NZ— Gill (@Hanjigill) July 22, 2026
कैटरीना कैफ की भी हुई आलोचना
मंगलवार को कैटरीना कैफ के एक फैन ग्रुप ने नई दिल्ली में NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आवाज न उठाने पर निराशा व्यक्त की. अभिनेत्री के एक फैन पेज के एडमिन ने ऐलान किया की कि वे इंस्टाग्राम हैंडल बंद कर रहे हैं, क्योंकि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करना चाहते जो 'भारतीयों के लिए बोलने का साहस नहीं रखता'. इंस्टाग्राम फैन पेज का नाम 'katholic_fans' है और इसके 70,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं.
फैन पेज ने एक बयान में लिखा, 'मैं बचपन से ही आपका फैन रहा हूं, लेकिन आप हम भारतीयों और छात्रों के लिए एक शब्द भी नहीं कह सकते, जो आपको दिल से प्यार करते हैं. आपमें सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है. जब हम आपके सबसे बुरे दौर में आपके साथ थे, तब आपने हमें धोखा दिया. मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूं और यह फैन पेज बंद कर रहा हूं. आप इसके लायक नहीं हैं.
When everyone was targeting Virat Kohli, they came to Vrindavan to ragebait CJP protesters😂— Til wali Kanya (@UPkiKanyaaa) July 22, 2026
Virat Kohli and Anushka Sharma❤️ pic.twitter.com/UjowHsMWQ4
इस बीच, बॉलीवुड की कई अन्य हस्तियों ने भी छात्रों के प्रति खुलकर अपना समर्थन व्यक्त किया है. इनमें शबाना आज़मी, प्रीति ज़िंटा, रितेश देशमुख, सोनू सूद, सोनाक्षी सिन्हा और प्रकाश राज शामिल हैं, जिन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं.