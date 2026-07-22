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Delhi Protest: प्रोस्टेट के बीच प्रेमानंद महाराज के पास जाने पर अनुष्का-विराट ट्रोल, लोगों ने कहा- छात्रों के हक के लिए कुछ तो बोलो

अनुष्का-विराट ( IANS )

हैदराबाद: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बुधवार को वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने गए. हालांकि, इस दौरान स्टार कपल की खूब आलोचना हुई. शहर से दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नई दिल्ली में चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शनों पर अनुष्का और विराट की चुप्पी पर सवाल उठाए. कुछ लोगों ने विराट को याद दिलाया कि वे भी दिल्ली से ही हैं, वहीं कुछ अन्य लोगों ने उनसे और उनकी पत्नी से भारत में रहते हुए भी जंतर-मंतर न जाने पर सवाल किया. बता दें, विराट-अनुष्का को एक बार फिर प्रेमानंद महाराज के यहां देखा गया है. एक यूजर ने लिखा है, 'युवाओं और चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में बोलने की हिम्मत ही नहीं है... बेहद शर्मनाक'. दूसरे ने पूछा, 'दिल्ली से होते हुए भी जंतर-मंतर के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन क्यों नहीं करते? तीसरे ने लिखा है, 'आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, दिल्ली में पैदा हुए हैं, इस देश के लोग आपकी पूजा करते हैं. हिम्मत जुटाएं और छात्रों के लिए खड़े हों. एक ने लिखा है, 'एक बार अपने घर दिल्ली जाकर देख छात्रों का क्या हाल हो रहा है'.