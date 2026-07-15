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भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को मिला फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का समर्थन, बोले- सच में चिंता की बात है

अनुराग कश्यप/सोनम वांगचुक ( IANS )

हैदराबाद: जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन का आज (15 जुलाई) 25वां दिन है और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 18वां दिन है. उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, फिल्म जगत के कई सितारे इस एक्टिविस्ट के समर्थन में आगे आए हैं. मंगलवार को जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, स्वरा भास्कर और ओमी वैद्य जैसे कलाकारों के समर्थन के बाद, अब फिल्ममेकर अनुराग कश्यप भी उनके साथ जुड़ गए हैं और प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का समर्थन करने वाली मशहूर हस्तियों की बढ़ती लिस्ट में अब फिल्ममेकर अनुराग कश्यप भी शामिल हो गए हैं. अनुराग कश्यप ने बुधवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक भावुक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने वांगचुक को सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होने वाला एक साहसी व्यक्ति बताया. अनुराग कश्यप का पोस्ट (Instagram) उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'एक समय था जब भूख हड़ताल का कोई मतलब हुआ करता था. लोग यूं ही भूख हड़ताल पर नहीं बैठते. यह सच में चिंता की बात है जब सिस्टम लोगों की जिंदगी के प्रति इतना बेपरवाह हो जाता है. सिर्फ वही व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत रखता है जो संवेदनशील हो और सच व न्याय में विश्वास रखता हो.'