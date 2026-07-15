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भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को मिला फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का समर्थन, बोले- सच में चिंता की बात है

भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का समर्थन मिला है. अनुराग ने सोशल मीडिया के जरिए वांगचुक को सपोर्ट किया है.

Anurag Kashyap Sonam Wangchuk
अनुराग कश्यप/सोनम वांगचुक (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 8:54 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 9:56 PM IST

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हैदराबाद: जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन का आज (15 जुलाई) 25वां दिन है और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 18वां दिन है. उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, फिल्म जगत के कई सितारे इस एक्टिविस्ट के समर्थन में आगे आए हैं. मंगलवार को जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, स्वरा भास्कर और ओमी वैद्य जैसे कलाकारों के समर्थन के बाद, अब फिल्ममेकर अनुराग कश्यप भी उनके साथ जुड़ गए हैं और प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं.

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का समर्थन करने वाली मशहूर हस्तियों की बढ़ती लिस्ट में अब फिल्ममेकर अनुराग कश्यप भी शामिल हो गए हैं. अनुराग कश्यप ने बुधवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक भावुक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने वांगचुक को सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होने वाला एक साहसी व्यक्ति बताया.

Anurag Kashyap
अनुराग कश्यप का पोस्ट (Instagram)

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'एक समय था जब भूख हड़ताल का कोई मतलब हुआ करता था. लोग यूं ही भूख हड़ताल पर नहीं बैठते. यह सच में चिंता की बात है जब सिस्टम लोगों की जिंदगी के प्रति इतना बेपरवाह हो जाता है. सिर्फ वही व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत रखता है जो संवेदनशील हो और सच व न्याय में विश्वास रखता हो.'

सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए फिल्ममेकर ने आगे लिखा है, 'सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं, उसे करने की हिम्मत मुझमें नहीं है. लेकिन लोगों की खामोशी इतनी गहरी है कि यह उनके गुनाह और उनकी जान लेने की मंशा का सबूत है. मैं सोनम वांगचुक जैसे बहादुर इंसान के साथ खड़ा हूं.'

इसके अलावा, कश्यप ने एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, बेहरे भी इतने बेहरे नहीं होते, और अंधे भी इतने अंधे नहीं होते. जानवरों और राक्षसों के दिल भी इतने पत्थर नहीं होते.'

कश्यप की यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही 'कॉकरोच जनता पार्टी' के अनुसार, भूख हड़ताल के दौरान एक्टिविस्ट काफी कमजोर हो गए हैं और उनका वज़न तथा मसल्स काफी घट गए हैं.

अनुराग उन मशहूर हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से वांगचुक के आंदोलन का समर्थन किया है. जीनत अमान, अभय देओल, प्रकाश राज, चिन्मयी श्रीपदा, स्वरा भास्कर, सोनी राजदान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और शबाना आजमी जैसी कई जानी-मानी हस्तियों ने अपना समर्थन जताया है. जहां कई लोगों ने वांगचुक के मकसद का समर्थन किया है, वहीं कुछ लोगों ने गिरती सेहत को देखते हुए उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है.

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Last Updated : July 15, 2026 at 9:56 PM IST

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