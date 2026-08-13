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'अन्नियन' बिहेवियर से फिजिकली टॉर्चर तक अनुपमा परमेश्वरन के एक्स-बॉयफ्रेंड पर 6 शॉकिंग खुलासे

अनुपमा परमेश्वरन ने यह भी बताया कि रिश्ते के दौरान उनके परिवार, दोस्तों और कर्मचारियों ने उनके व्यवहार में बदलाव देखा था. उन्होंने कहा कि उनके करीबी लोगों ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा गुमसुम हो गई थीं, लेकिन वह अपनी पीड़ा के बारे में उनसे खुलकर बात नहीं कर पाईं, क्योंकि इससे उनके साथी के बारे में गलत धारणा बन सकती थी.

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में,अनुपमा परमेश्वरन ने कहा कि उन्होंने इस अनुभव के बारे में कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की थी और इस रिश्ते को दो साल की शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा बताया था. अपने हालिया ऑनलाइन पोस्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें नार्सिसिस्टिक बिहेव का अनुभव होने लगा था, जो धीरे-धीरे हो सकता है, जिसमें नियंत्रण रिश्ते का हिस्सा बन जाता है और व्यक्ति को तुरंत पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है.

हैदराबाद: अनुपमा परमेश्वरन, जिन्होंने फिल्म प्रेमम (2015) से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, ड्रैगन और टिल्लू स्क्वायर जैसी पॉपुलर फिल्मों में काम कर चुकी हैं. अब अभिनेत्री ने अपने पिछले दो सालों के एक असहज रिश्ते के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए हैं. अनुपमा परमेश्वरन ने इसे 'नार्सिसिस्टिक एब्यूज' बताया और अपने निजी जीवन, करियर और इमोशनल हेल्थ पर इसके प्रभाव के बारे में खुलकर बात की. सगाई की बातें शुरू होने से लेकर कंट्रोलिंग बिहेव के बारे में और अपने एक्स की तुलना विक्रम की फिल्म अनियन के किरदारों से करने तक, अभिनेत्री ने अपने जीवन के एक बेहद कठिन चैप्टर के बारे में बताया है.

अभिनेत्री ने इस बात का भी चौंकाने वाला खुलासा किया कि उनके रिश्ते में शादी की चर्चा कितनी जल्दी शुरू हो गई थी. अनुपमा परमेश्वरन ने बताया कि उनके पूर्व साथी ने कुछ ही मुलाकातों के बाद उन्हें अपने परिवार से मिलवाया था. उन्होंने कहा, 'पहली एक-दो मुलाकातों के बाद, वह मुझे अपने घर ले गए. उन्होंने मुझे अपने परिवार से मिलवाया और मैंने उनके साथ खाना खाया. तीन महीने के भीतर ही उन्होंने सगाई की बात शुरू कर दी'. उन्होंने खुद पर लगे 'पैसे के लिए शादी करने वाली' होने के आरोपों का भी खंडन किया और कहा कि सगाई न करने का फैसला उन्होंने खुद लिया था.

इस रिश्ते ने उनके करियर को प्रभावित किया

अनुपमा परमेश्वरन ने यह भी दावा किया कि इस रिश्ते का उनके फिल्मी करियर पर असर पड़ा. उन्होंने कहा, 'उन्होंने न सिर्फ मेरे काम को बल्कि मेरे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था.

अनुभव की तुलना विक्रम की 'अन्नियन' से की

अनुपमा परमेश्वरन के सबसे दिलचस्प खुलासों में से एक तब सामने आया जब उन्होंने अपने पूर्व साथी के बदलते व्यवहार की तुलना उनके पिता विक्रम की फिल्म 'अन्नियन' में निभाए गए किरदारों से की. उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता था जैसे मैं किसी 'अन्नियन' के साथ रह रही हूं. कुछ दिन वो 'रेमो' की तरह होते थे. आपको लगता था कि ऐसे अद्भुत इंसान का आपके जीवन में होना आपके लिए बहुत बड़ी बात है. अगले ही दिन वो 'अन्नियन' बन जाते थे. उनका व्यवहार बेहद क्रूर होता था.

दुर्व्यवहार को पहचानना

अनुपमा परमेश्वरन ने इस बारे में भी बात की कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का शिकार लोगों के लिए इसे पहचानना कितना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने अभिनेत्री मैडोना सेबेस्टियन की इस विषय पर बनी इंस्टाग्राम रील का जिक्र किया और कहा कि इस विषय ने उन्हें बहुत प्रभावित किया. अनुपमा परमेश्वरन ने कहा कि वह उन लोगों तक पहुंचना चाहती हैं, जिन्होंने शायद इसी तरह के व्यवहार का अनुभव किया हो लेकिन अभी तक इसे पहचान नहीं पाए हैं, और उन्होंने इसे सबसे खतरनाक श्रेणी बताया.

अनुपमा परमेश्वरन की ये टिप्पणियां अभिनेता के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच आई हैं. दोनों के बीच डेटिंग की अफवाहें 2025 की शुरुआत में तब शुरू हुईं जब वे मारी सेल्वराज की फिल्म 'बाइसन कालामादान' पर काम कर रहे थे.