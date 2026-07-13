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राम मंदिर विवाद: ट्रोलिंग के बाद अनुपम खेर का बेबाक जवाब, बोले- ना पहले डरा, ना आज और ना आगे डरूंगा

अनुपम खेर ने राम मंदिर विवाद पर सोशल मीडिया पर हो रही जबरदस्त आलोचना के बीच अपने बेबाक रुख का बचाव किया है.

Anupam Kher
अनुपम खेर (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 8:56 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर राम मंदिर विवाद पर दी गई अपनी टिप्पणी के चलते विवादों में घिर गए हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'श्री राम भूमि' की शूटिंग के लिए अयोध्या यात्रा के दौरान राम मंदिर में चोरी के बारे में टिप्पणी की. इस आलोचना के बीच, सोशल मीडिया पर एक्टर नसीरुद्दीन शाह के साथ उनकी बातचीत का एक पुराना वीडियो फिर से सामने आया. आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए, अनुपम ने एक नया वीडियो शेयर किया और दावा किया कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया था.

13 जुलाई को अनुपम खेर ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर अपना एक वीडियो शेयर किया और इसके कैप्शन में एक लंबा चौड़ा नोट लिखा. उन्होंने अपने नोट में कहा, 'सच से लोगों को सबसे ज्यादा डर तब लगता है, जब वह उनके एजेंडे के अनुकूल नहीं होता.'

नोट के जरिए उन्होंने कहा है, 'कुछ दिन पहले मैंने राम मंदिर में हुई चोरी के बारे में जो कहा, पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से कहा. आज भी अपने हर शब्द पर कायम हूं. लेकिन कुछ लोगों को सच से ज्यादा एक मुद्दा चाहिए होता है. उन्हें बहस चाहिए, विवाद चाहिए, शोर चाहिए. इसलिए बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.'

उन्होंने साफ किया है कि वे किसी भी ट्रोल्स और इन्फ्लुएंसर्स से नहीं डरते हैं. उन्होंने नोट में लिखा है, 'मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं न पहले कभी डरा हूं, न आज डरता हूं, और न आगे डरूंगा. ट्रोल्स हों, तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स हों या नेता. किसी के शोर से मेरी बात नहीं बदलेगी. जो मुझे सही लगेगा, मैं वही कहूंगा. आप सहमत हों या असहमत, यह आपका अधिकार है. लेकिन सच बोलना मेरा अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी. बाकी… जिसे जो करना है, वह करे. मैं जैसा हूं, वैसा ही रहूंगा. जय श्री राम.'

बता दें, 'श्री राम भूमि' की शूटिंग के लिए अयोध्या दौरे के दौरान, अनुपम खेर ने राम मंदिर में दान की चोरी की घटना पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा कि ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मुगल काल में हुई तबाही और लूटपाट की तुलना में यह चोरी मामूली थी.

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