अंजलि अरोड़ा को 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' टीजर में 'मां सीता' के रोल में देख भड़के यूजर्स, बोले- घोर कलयुग
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे कपड़े पहनकर रील शेयर के लिए मशहूर हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 11:55 AM IST
हैदराबाद: 'काचा बादाम' फेम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा एक बार फिर तेजी से चर्चा में आ गई हैं. उनके सुर्खियों में आने की वजह उनकी नई फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा: श्री राम की' में उनका सीता का रोल है. जी हां, सोशल मीडिया पर अपने डांस और मूव्स से मशहूर अंजलि अरोड़ा अपनी फिल्म में मां सीता के रोल में नजर आने वाली हैं, लेकिन अंजलि को इस रोल में देख लोग परेशान हो गये हैं. यही वजह है कि अंजलि अरोड़ा को कुछ यूजर्स उनपर मां सीता का 'चरित्र हनन' करने का 'आरोप' मढ़ रहे हैं. यह तब हुआ जब अंजलि ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर शेयर किया. चलिए जानते हैं अंजलि के लिए यूजर्स आखिर क्या-क्या बोल रहे हैं.
‘महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की’ का टीजर जारी होते ही इसकी कास्टिंग पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. एक तरफ अंजलि अरोड़ा के मां सीता बनने से सोशल मीडिया पर भारी विरोध जताया जा रहा है. तो वहीं, टीजर में 'कृष्णाय वासुदेवाय' मंत्र के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई गई है. फिल्म में देव शर्मा भगवान राम के रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा अंजलि अरोड़ा के मां सीता बनने पर देखा जा रहा है. कुछ लोगों ने मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग तक कर दी है.
अंजलि अरोड़ा को मां सीता के रोल में देख भड़के लोग
अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे कपड़े पहनकर रील शेयर के लिए मशहूर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 12.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. अब जब लोगों ने उन्हें मां सीता के रोल में देखा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा. अंजलि को मां सीता के रोल में देख एक यूजर ने लिखा है, 'हे भगवान घोर कलयुग, अंजलि अरोड़ा मां सीता का रोल कर रही है, यह कलयुग नहीं तो क्या है? दूसरा यूजर लिखता है, 'क्या सोचकर अंजलि को मां सीता का रोल दिया गया. इस फिल्म के मेकर्स पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए'. तीसरा यूजर लिखता है, 'कहां सीता माता और कहां ये काचा बादाम वाली अंजलि अरोड़ा, मैं अंजलि अरोड़ा को मां सीता के रोल में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा'.
‘महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की’ के बारे में
फिल्म में देव वर्मा, शील वर्मा, अंजलि अरोड़ा, रजनीश दुग्गल और निर्भय वाधवा मुख्य रोल में दिखेंगे. फिल्म का निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है. फिल्म के निर्माता प्रकाश मोहबिया और संजय बुंदेला है. फिल्म के को-प्रोड्यूसर हनी कुलदीप अग्रवाल और मोनिका सेन हैं. फिल्म में देव और आशिष ने म्यूजिक कंपोज किया है. कास्टिंग का काम डियाना एंटरटेनमेंट और आराध्या एंटरटेनमेंट संभाला है. फिल्म में कैलाश खेर, जावेद अली और शान जैसे दिग्गज सिंगर के गाने भी सुनने को मिलेंगे.