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अंजलि अरोड़ा को 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' टीजर में 'मां सीता' के रोल में देख भड़के यूजर्स, बोले- घोर कलयुग

अंजलि अरोड़ा ( Teaser Poster )

हैदराबाद: 'काचा बादाम' फेम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा एक बार फिर तेजी से चर्चा में आ गई हैं. उनके सुर्खियों में आने की वजह उनकी नई फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा: श्री राम की' में उनका सीता का रोल है. जी हां, सोशल मीडिया पर अपने डांस और मूव्स से मशहूर अंजलि अरोड़ा अपनी फिल्म में मां सीता के रोल में नजर आने वाली हैं, लेकिन अंजलि को इस रोल में देख लोग परेशान हो गये हैं. यही वजह है कि अंजलि अरोड़ा को कुछ यूजर्स उनपर मां सीता का 'चरित्र हनन' करने का 'आरोप' मढ़ रहे हैं. यह तब हुआ जब अंजलि ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर शेयर किया. चलिए जानते हैं अंजलि के लिए यूजर्स आखिर क्या-क्या बोल रहे हैं. ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की’ का टीजर जारी होते ही इसकी कास्टिंग पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. एक तरफ अंजलि अरोड़ा के मां सीता बनने से सोशल मीडिया पर भारी विरोध जताया जा रहा है. तो वहीं, टीजर में 'कृष्णाय वासुदेवाय' मंत्र के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई गई है. फिल्म में देव शर्मा भगवान राम के रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा अंजलि अरोड़ा के मां सीता बनने पर देखा जा रहा है. कुछ लोगों ने मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग तक कर दी है.