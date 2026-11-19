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अनिरुद्ध की बाहों में काव्या मारन, अपनी दुल्हनिया के लिए सिंगर ने गाया गाना, देखें न्यूली वेड कपल की अनदेखी तस्वीरें

अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन ( IANS )

हैदराबाद: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने काव्या मारन के साथ अपनी शादी के जश्न की कुछ नई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिनसे फैंस को ग्रीस में बिताए गए उनके खास पलों की झलक देखने को मिली है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में यह जोड़ा अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के साथ जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है.

इस जोड़े ने 11 नवंबर, 2026 को ग्रीस में प्राइवेट डेस्टिनेशन वेडिंग के जरिए शादी की. शादी का जश्न 10 नवंबर से शुरू हुआ और दो दिनों तक चला. एथेंस के फोर सीजंस एस्टिर पैलेस होटल में हुई शादी में कपल के साथ उनके अपने लोग भी थे. गुरुवार, 19 नवंबर को,अनिरुद्ध ने शादी के एक हफ्ते पूरे होने पर कुछ प्यारी तस्वीरें पोस्ट कीं. उनमें से एक में पता चला कि उन्होंने अपनी दुल्हन और मेहमानों के लिए एक कॉन्सर्ट रखा था.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक तस्वीर में काव्या मुस्कुराती हुई दिख रही है, जबकि कंपोजर उन्हें पीछे से प्यार से गले लगाए हुए हैं. दूसरी तस्वीर में, न्यूली वेड कपल हाथों में हाथ डाले एंट्री करते हैं, और दोनों तरफ मेहमान लाइन में खड़े होकर उनके लिए चीयर और ताली बजाते हैं. इस तस्वीर में रजनीकांत को भी देखा जा सकता है.