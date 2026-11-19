अनिरुद्ध की बाहों में काव्या मारन, अपनी दुल्हनिया के लिए सिंगर ने गाया गाना, देखें न्यूली वेड कपल की अनदेखी तस्वीरें
शादी के एक हफ्ते बाद अनिरुद्ध रविचंदर ने अपने प्री-वेडिंग की झलक अपने फैंस को दिखाई है. उन्होंने 11 नवंबर को काव्या से शादी की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 7:34 PM IST
हैदराबाद: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने काव्या मारन के साथ अपनी शादी के जश्न की कुछ नई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिनसे फैंस को ग्रीस में बिताए गए उनके खास पलों की झलक देखने को मिली है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में यह जोड़ा अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के साथ जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है.
इस जोड़े ने 11 नवंबर, 2026 को ग्रीस में प्राइवेट डेस्टिनेशन वेडिंग के जरिए शादी की. शादी का जश्न 10 नवंबर से शुरू हुआ और दो दिनों तक चला. एथेंस के फोर सीजंस एस्टिर पैलेस होटल में हुई शादी में कपल के साथ उनके अपने लोग भी थे. गुरुवार, 19 नवंबर को,अनिरुद्ध ने शादी के एक हफ्ते पूरे होने पर कुछ प्यारी तस्वीरें पोस्ट कीं. उनमें से एक में पता चला कि उन्होंने अपनी दुल्हन और मेहमानों के लिए एक कॉन्सर्ट रखा था.
इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक तस्वीर में काव्या मुस्कुराती हुई दिख रही है, जबकि कंपोजर उन्हें पीछे से प्यार से गले लगाए हुए हैं. दूसरी तस्वीर में, न्यूली वेड कपल हाथों में हाथ डाले एंट्री करते हैं, और दोनों तरफ मेहमान लाइन में खड़े होकर उनके लिए चीयर और ताली बजाते हैं. इस तस्वीर में रजनीकांत को भी देखा जा सकता है.
इस कपल ने सेलिब्रेशन के दौरान एक म्यूजिकल मोमेंट भी शेयर किया, जिसमें अनिरुद्ध ने गाना गाया और काव्या ने स्टेज पर उनका साथ दिया. एक और तस्वीर में वे अपने माता-पिता के साथ पोज़ दे रहे हैं. इस मौके पर, काव्या ने थाई-हाई स्लिट वाली एक एलिगेंट व्हाइट ड्रेप्ड स्कर्ट पहनी थी, जिसके साथ गोल्ड ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट-स्टाइल टॉप पहना था. ऐसा भी लग रहा था कि कपल ने ग्रीक-थीम वाली वेडिंग पार्टी की, जिसमें मेहमानों ने व्हाइट और गोल्डन कलर के कपड़े पहने थे.
उन्होंने जो आखिरी तस्वीर पोस्ट की, उसमें काव्या की बड़ी मुस्कान नजर आ रही है और अनिरुद्ध उन्हें पकड़कर उनकी आंखों में देख रहे हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए अनिरुद्ध ने हार्ट इमोजी के साथ लिखा,"मेरा पसंदीदा जादू."
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने 11 नवंबर को शादी की. इस कपल ने सात जन्मों के बंधन में बंधने के लिए सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज को चुना. डीएमके आईटी विंग के सेक्रेटरी डॉ. टीआरबी राजा ने इस अनोखी शादी की पुष्टि की. बता दें, तमिलनाडु में समाज सुधारक पेरियार ई.वी. रामासामी ने सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज शुरू की थी. इस तरह की शादी में, दूल्हा और दुल्हन साथ रहने का वादा करते हैं और गवाहों के सामने एक-दूसरे को माला या अंगूठी पहनाते हैं.