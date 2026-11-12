INSIDE PHOTOS: अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन ने ग्रीस में रचाई शादी, रजनीकांत ने बढ़ाई शान, जानें कब होगा रिसेप्शन
अनिरुद्ध रविचंदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दमदार म्यूजिक डायरेक्टर हैं और काव्या मारन आईपीएल हैदराबाद टीम की को-ओनर हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 10:31 AM IST
हैदराबाद: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की को-ओनर काव्या मारन ने बीते बुधवार, 11 नवंबर को ग्रीस में एक छोटी सी डेस्टिनेशन सेरेमनी में शादी कर ली. सुपरस्टार रजनीकांत और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी इस मौके पर मौजूद खास मेहमानों में शामिल थे. अनिरुद्ध के सोशल मीडिया पर शादी की पहली ऑफिशियल तस्वीरें शेयर करने के तुरंत बाद, दो दिन के सेलिब्रेशन की कई अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, जिसमें स्टार्स से भरे इस फैमिली फंक्शन की करीब से झलक देखने को मिली.
बहुत ज्यादा शेयर हो रही तस्वीरों में से एक में, नए शादीशुदा जोड़े को रजनीकांत, एमके स्टालिन, काव्या के माता-पिता – सन ग्रुप के चेयरपर्सन कलानिधि मारन और कावेरी मारन और अनिरुद्ध के माता-पिता, रवि राघवेंद्र और लक्ष्मी रविचंदर के साथ सफेद फूलों के बैकग्राउंड में पोज देते हुए दिखाया गया है.
शादी की कलर-कोऑर्डिनेटेड थीम को ध्यान में रखते हुए, रजनीकांत ने म्यूटेड ब्लश-बेज शर्ट के साथ सफेद वेष्टि पहनी, जबकि एमके स्टालिन ने क्रीम-बेज शर्ट के साथ मैचिंग गोल्ड-बॉर्डर वाली वेष्टि और डार्क सनग्लासेस पहने.
कलानिधि मारन और रवि राघवेंद्र दोनों ने पारंपरिक वेष्टि के साथ क्रिस्प सफेद शर्ट पहनी थी, जबकि कावेरी मारन भारी कढ़ाई वाले पीच-पिंक रंग के कपड़ों में सबसे अलग दिख रही थीं और लक्ष्मी रविचंदर ने फूलों वाले डिजाइन वाली सेज-टोन वाली सिल्क साड़ी पहनी थी.
शादी की मेन सेरेमनी के लिए, अनिरुद्ध ने अपना लुक क्लासिक रखा, आइवरी सिल्क कुर्ता और गोल्ड-बॉर्डर वाली वेष्टि, जिसे बारीक कढ़ाई वाली लंबी जैकेट के साथ लेयर किया गया था और मैचिंग कमरबंद के साथ पूरा किया. काव्या ने उनके साथ ब्लश-पिंक, फ्लोर-लेंथ लहंगा पहना, जिस पर डिटेल्ड कढ़ाई और सीक्विन वर्क था, जिसे एक स्टेटमेंट चोकर और मैचिंग इयररिंग्स के साथ स्टाइल किया गया था.
सन पिक्चर्स ने अपने X हैंडल पर सेरेमनी की कुछ और झलकियां भी शेयर कीं, जिसमें अनिरुद्ध और काव्या का एक प्यारा सा पल भी शामिल है, जिसमें वे शादी की कसमें खाने के बाद स्टेज पर एक-दूसरे की आंखों में देख रहे हैं.
Heartiest congratulations to Kaviya and Anirudh on their wedding! ♥️✨ #KAVIYAandANIRUDH https://t.co/fI8K4uNY1I— Sun Pictures (@sunpictures) November 11, 2026
ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में से एक में, नए शादीशुदा जोड़े को मुस्कुराते हुए और सफेद फूलों की पंखुड़ियों की बारिश के बीच हाथ में हाथ डाले गलियारे से नीचे जाते हुए देखा जा सकता है.
Moments from Kaviya and Anirudh’s wedding! ✨ #KAVIYAandANIRUDH https://t.co/LWd5lrWEHp— Sun Pictures (@sunpictures) November 11, 2026
दिन के सेलिब्रेशन की एक और फोटो में कपल को हाथों में हाथ डाले एक गोल बांस के इंस्टॉलेशन के पास से गुजरते हुए दिखाया गया है, जिसमें वे कोऑर्डिनेटेड मिट्टी के कपड़े पहने हुए हैं. काव्या ने एक हेवी एम्बेलिश्ड, हॉल्टर-नेक ब्राउन और मेटैलिक बीडेड ड्रेस पहनी थी जिसमें कैस्केडिंग फ्रिंज डिटेल्स और लेयर्ड बैंगल्स थे, जबकि अनिरुद्ध ने एक रिलैक्स्ड ब्राउन शर्ट और ड्रेप्ड ट्राउजर चुना, जिसके साथ एक रिच एम्ब्रॉयडरी वाली आइवरी-और-ग्रीन पाम-ट्री मोटिफ जैकेट और टिंटेड सनग्लासेस थे.
காவியா மாறன் - அனிருத் ரவிச்சந்தர் திருமணப் புகைப்படம் ❤️❤️ #SunNews | #KaviyaMaran | #Anirudh https://t.co/RsztQLXhZd— Sun News (@sunnewstamil) November 11, 2026
इससे पहले इंस्टाग्राम पर इस शादी की घोषणा करते हुए अनिरुद्ध ने लिखा , 'मेरी ज़िंदगी में एक बार, ज़िंदगी भर के लिए 11.11, शादी की रस्में 10 और 11 नवंबर के बीच ग्रीस में हुईं. विदेश में छोटी सी सेरेमनी के बाद, नए शादीशुदा जोड़े 21 नवंबर को चेन्नई में एक ग्रैंड रिसेप्शन देंगे.