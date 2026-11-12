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INSIDE PHOTOS: अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन ने ग्रीस में रचाई शादी, रजनीकांत ने बढ़ाई शान, जानें कब होगा रिसेप्शन

अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन ने ग्रीस में रचाई शादी ( IANS )

हैदराबाद: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की को-ओनर काव्या मारन ने बीते बुधवार, 11 नवंबर को ग्रीस में एक छोटी सी डेस्टिनेशन सेरेमनी में शादी कर ली. सुपरस्टार रजनीकांत और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी इस मौके पर मौजूद खास मेहमानों में शामिल थे. अनिरुद्ध के सोशल मीडिया पर शादी की पहली ऑफिशियल तस्वीरें शेयर करने के तुरंत बाद, दो दिन के सेलिब्रेशन की कई अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, जिसमें स्टार्स से भरे इस फैमिली फंक्शन की करीब से झलक देखने को मिली.

बहुत ज्यादा शेयर हो रही तस्वीरों में से एक में, नए शादीशुदा जोड़े को रजनीकांत, एमके स्टालिन, काव्या के माता-पिता – सन ग्रुप के चेयरपर्सन कलानिधि मारन और कावेरी मारन और अनिरुद्ध के माता-पिता, रवि राघवेंद्र और लक्ष्मी रविचंदर के साथ सफेद फूलों के बैकग्राउंड में पोज देते हुए दिखाया गया है.

शादी की कलर-कोऑर्डिनेटेड थीम को ध्यान में रखते हुए, रजनीकांत ने म्यूटेड ब्लश-बेज शर्ट के साथ सफेद वेष्टि पहनी, जबकि एमके स्टालिन ने क्रीम-बेज शर्ट के साथ मैचिंग गोल्ड-बॉर्डर वाली वेष्टि और डार्क सनग्लासेस पहने. कलानिधि मारन और रवि राघवेंद्र दोनों ने पारंपरिक वेष्टि के साथ क्रिस्प सफेद शर्ट पहनी थी, जबकि कावेरी मारन भारी कढ़ाई वाले पीच-पिंक रंग के कपड़ों में सबसे अलग दिख रही थीं और लक्ष्मी रविचंदर ने फूलों वाले डिजाइन वाली सेज-टोन वाली सिल्क साड़ी पहनी थी. शादी की मेन सेरेमनी के लिए, अनिरुद्ध ने अपना लुक क्लासिक रखा, आइवरी सिल्क कुर्ता और गोल्ड-बॉर्डर वाली वेष्टि, जिसे बारीक कढ़ाई वाली लंबी जैकेट के साथ लेयर किया गया था और मैचिंग कमरबंद के साथ पूरा किया. काव्या ने उनके साथ ब्लश-पिंक, फ्लोर-लेंथ लहंगा पहना, जिस पर डिटेल्ड कढ़ाई और सीक्विन वर्क था, जिसे एक स्टेटमेंट चोकर और मैचिंग इयररिंग्स के साथ स्टाइल किया गया था.