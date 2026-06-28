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जल्द दूल्हा बनने वाले हैं मशहूर सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर, इस एक्टर ने की पुष्टि, कहा- वो कोई आम लड़की नहीं...

मशहूर सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर एक महान हस्ती की बेटी से शादी करने जा रहे हैं. इस खबर की पुष्टि सिंगर के अंकल ने की है.

Anirudh Ravichander
अनिरुद्ध रविचंदर (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 28, 2026 at 5:16 PM IST

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हैदराबाद: मशहूर सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन के लिए गुड न्यूज है. अनिरुद्ध और काव्या शादी करने वाले हैं. उनके रिश्ते को लेकर महीनों से चल रही अटकलों के बीच, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर के अंकल-एक्टर वाई जी महेंद्र ने इस शादी की पुष्टि की है.

हाल ही में एक इंटरव्यू में, सिंगर के अंकल वाई जी महेंद्र ने न सिर्फ अनिरुद्ध को बधाई दी, बल्कि इसे बहुत बड़ी शादी बताते हुए इसके बारे में कुछ जानकारी भी दी, जिससे इस चर्चा को और हवा मिली.

महेंद्र ने कहा, 'वह बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है.' उन्होंने बताया कि शादी की तैयारियां चल रही हैं. उन्होंने कहा, 'मैं इस मौके पर उसे बधाई देना चाहता हूं. वह एक बहुत बड़ी शादी करने जा रहा है.' उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें परिवार के सूत्रों से शादी की पुष्टि मिली है.

अफवाहों पर सफाई देते हुए महेंद्र ने कहा, 'मुझे जो बताया गया है, उसके आधार पर यह पक्का है. वे शादी कर रहे हैं.' हालांकि उन्होंने शादी की तारीख या जगह का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी बातों ने अनिरुद्ध और काव्या के बीच संबंधों की खबरों को और हवा दी है.

महेंद्र ने काव्या मारन की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार लीडरशिप क्वालिटी वाली एक असाधारण महिला बताया. उन्होंने कहा, 'वो कोई आम लड़की नहीं है. उसमें इतनी बड़ी टीम (SRH) को संभालने की काबिलियत है. उसे अपने पिता से बिजनेस के गुण विरासत में मिले हैं.'

उन्होंने उस जोड़ी की भी तारीफ करते हुए कहा, 'वे एक अच्छी जोड़ी हैं. उन दोनों को साथ मिलकर म्यूजिक से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहिए.' उनकी ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल रही है.

अनिरुद्ध ने भारतीय सिनेमा के कई बड़े नामों के लिए संगीत तैयार किया है, जिनमें रजनीकांत, कमल हासन, शाहरुख खान, विजय, अजित कुमार, पवन कल्याण और जूनियर एनटीआर शामिल हैं. संगीतकार के तौर पर उनकी हालिया रिलीज 'लव इंश्योरेंस कंपनी' है.

कौन हैं काव्या मारन?
काव्या मारन मशहूर बिजनेसमैन कलानिधि मारन की बेटी है. काव्या मारन न सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद की को-ओनर और हेड हैं, बल्कि SA20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न केप और 'द हंड्रेड' में सनराइजर्स लीड्स की भी को-ओनर और हेड हैं, साथ ही वह सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं.

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ANIRUDH RAVICHANDER AND KAVYA MARAN
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अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन
ANIRUDH RAVICHANDER AND KAVYA MARAN

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