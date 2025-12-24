ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' के धमाके के बीच 'एनिमल' के मेकर्स का एलान, फिर रिलीज होगी रणबीर कपूर की फिल्म, जानें कब और कहां?

हैदराबाद: रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर मास एक्शन थ्रिलर फिल्म एनिमल एक बार फिर चर्चा में आ गई है. सितंबर 2023 में रिलीज हुई एनिमल ने भी धुरंधर की तरह बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा गदर मचाया था. एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से बड़ा इतिहास रचा था और यह रणबीर कपूर के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई. अब दो साल बाद एनिमल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. एनिमल अब जापान में रिलीज होने जा रही है. एनिमल जापान में कब रिलीज होगी मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. फिल्म की जापान रिलीज का एलान रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के क्रेज के बीच किया है. संदीप रेड्डी वांगा की यह बहुचर्चित फिल्म अब जापान में अपना करिश्मा दिखाने जा रही है. चलिए जानते हैं जापान में कब रिलीज होगी एनिमल.

जापान में कब रिलीज होगी एनिमल?

एनिमल के मेकर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज Animalthefilms पर एक पोस्ट किया है, जिसमें फिल्म एनिमल का पोस्टर नजर आ रहा है. पोस्ट के कैप्शन में जापानी भाषा में एक लाइन लिखी है, जिसका हिंदी मतलब है, 'इस इंसान को कोई नहीं रोक सकता है'. कैप्शन में आगे लिखा है, 'भयंकर, निर्भीक, अविस्मरणीय, जापान एक ऐसे एनिमल से मिलने वाला है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, भारत का सबसे रोमांचक सिनेमाई अनुभव जापान पहुंचा, फिल्म 'एनिमल' 13 फरवरी, 2026 को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज होगी'. बता दें, एनिमल इंडियन सिनेमा की 10वीं और बॉलीवुड की 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म है. एनिमल ने वर्ल्डवाइड 917 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

फिल्म एनिमल में बॉबी देओल के विलेन अवतार ने फिल्म की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का काम किया था. बॉबी देओल के एंट्री सीन ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खूब सक्सेस दिलाई थी. ठीक इसी तरह अब रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर अक्षय खन्ना के 'फासला' गाने की वजह से पॉपुलर हो रही है और फिल्म कमाई में 900 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. एनिमल और धुरंधर दोनों ही फिल्मों में मारकाट के साथ-साथ गोली के धमाके सुनाई भी देते हैं. दोनों ही फिल्में दर्शकों को खूब भाई हैं और धुरंधर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. अब देखना होगा कि साल 2025 के अंत तक फिल्म 1000 हजार करोड़ रुपये का कलेक्शन कर पाएगी या नहीं.