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दोबारा नाना बन बेहद खुश हैं अनिल कपूर, 'झक्कास' एक्टर ने बेटी सोनम और न्यूबोर्न बेबी के लिए लिखा इमोशनल नोट

अनिल कपूर ( ANI )

हैदराबाद: सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है. इससे एक बार फिर स्टार फैमिली के घर में खुशियों का माहौल बन गया है. इस खुशखबरी से कपूर और आहूजा परिवार बेहद खुश हैं, क्योंकि यह जोड़ा दूसरी बार माता-पिता बना है. इस बाबत अनिल कपूर ने अपने दूसरे नातिन के स्वागत पर एक इमोशनल पोस्ट साझा किया है. सोशल मीडिया पर अनिल कपूर ने एक इमोशनल नोट के साथ अपनी खुशी व्यक्त की है. उन्होंने लिखा, 'और बस देखते ही देखते... मेरा दिल और भी बड़ा हो गया. दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, मेरी प्यारी बच्चे, तुम्हें पहले से ही बहुत प्यार मिल रहा है'. उन्होंने आगे कहा, 'धन्यवाद, सोनम और आनंद, नाना का दिल खुशी से भर गया है. इस पागलपन में तुम्हारा स्वागत है, मेरे प्यारे बच्चे - प्यार से भरी जिंदगी में तुम्हारा स्वागत है'. उन्होंने अपने बड़े नातिन वायु का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि छोटा बच्चा एक प्यार करने वाले बड़े भाई के रूप में अपनी नई भूमिका को खुशी-खुशी अपना लेगा.