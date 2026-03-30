दोबारा नाना बन बेहद खुश हैं अनिल कपूर, 'झक्कास' एक्टर ने बेटी सोनम और न्यूबोर्न बेबी के लिए लिखा इमोशनल नोट
अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट के साथ अपनी खुशी व्यक्त की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 3:01 PM IST
हैदराबाद: सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है. इससे एक बार फिर स्टार फैमिली के घर में खुशियों का माहौल बन गया है. इस खुशखबरी से कपूर और आहूजा परिवार बेहद खुश हैं, क्योंकि यह जोड़ा दूसरी बार माता-पिता बना है. इस बाबत अनिल कपूर ने अपने दूसरे नातिन के स्वागत पर एक इमोशनल पोस्ट साझा किया है.
सोशल मीडिया पर अनिल कपूर ने एक इमोशनल नोट के साथ अपनी खुशी व्यक्त की है. उन्होंने लिखा, 'और बस देखते ही देखते... मेरा दिल और भी बड़ा हो गया. दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, मेरी प्यारी बच्चे, तुम्हें पहले से ही बहुत प्यार मिल रहा है'.
उन्होंने आगे कहा, 'धन्यवाद, सोनम और आनंद, नाना का दिल खुशी से भर गया है. इस पागलपन में तुम्हारा स्वागत है, मेरे प्यारे बच्चे - प्यार से भरी जिंदगी में तुम्हारा स्वागत है'.
उन्होंने अपने बड़े नातिन वायु का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि छोटा बच्चा एक प्यार करने वाले बड़े भाई के रूप में अपनी नई भूमिका को खुशी-खुशी अपना लेगा.
सोनम ने भी इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी साझा करते हुए अपने बेटे के आने का ऐलान किया और आभार व्यक्त किया. उन्होंने इस पल को अपने बढ़ते परिवार के लिए एक खूबसूरत मील का पत्थर बताया और कहा कि उनका बड़ा बेटा वायु अपनी नई भूमिका निभाने के लिए उत्साहित है. इस ऐलान के बाद करीना कपूर खान, रिया कपूर और हुमा कुरैशी सहित कई हस्तियों ने तुरंत शुभकामनाएं दीं.
बता दें, 2018 में शादी करने वाले सोनम और आनंद ने नवंबर 2025 में अपनी दूसरी गर्भावस्था का खुलासा किया था. इस दंपति ने अगस्त 2022 में अपने पहले बच्चे, वायु का स्वागत किया था, और अब अपने दूसरे बेटे के आगमन के साथ अपने परिवार को और बढ़ा लिया है.
बता दें, सोनम ने शादी के बाद ही फिल्मों से किनारा कर लिया था और अब वह सिर्फ मॉडलिंग रैंप पर ही नजर आती हैं. इसके अलावा सोनम कपूर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी प्यारी-प्यारी और स्टनिंग फैशन वाली तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.