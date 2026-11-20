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प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मिले अनिल कपूर, आर्ट, सिनेमा और AI पर हुई बात, पुरानी मुलाकातों को भी किया याद

प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मिले अनिल कपूर ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने हाल ही में पेरिस में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की. सोशल मीडिया पर अपनी मीटिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्टर ने भारत में मैक्रों के साथ अपनी पिछली बातचीत के बारे में भी बताया. एक्टर ने बताया कि उनकी बातचीत में आर्ट, कल्चर, सिनेमा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एनर्जी और आर्किटेक्चर जैसे कई टॉपिक शामिल थे.

शुक्रवार, 20 नवंबर को अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर पेरिस में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों के साथ अपनी मीटिंग की तस्वीरें शेयर कीं. भारत में अपनी पहली बातचीत को याद करते हुए, एक्टर ने कहा कि वे एक ऐसी बातचीत से जुड़े थे जो बहुत आसान लगी, और कहा कि पेरिस में उनसे दोबारा मिलने पर वही अपनापन वापस आ गया.