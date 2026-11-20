प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मिले अनिल कपूर, आर्ट, सिनेमा और AI पर हुई बात, पुरानी मुलाकातों को भी किया याद
अनिल कपूर ने हाल ही में पेरिस में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर अपनी कुछ झलकियां शेयर कीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 7:03 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने हाल ही में पेरिस में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की. सोशल मीडिया पर अपनी मीटिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्टर ने भारत में मैक्रों के साथ अपनी पिछली बातचीत के बारे में भी बताया. एक्टर ने बताया कि उनकी बातचीत में आर्ट, कल्चर, सिनेमा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एनर्जी और आर्किटेक्चर जैसे कई टॉपिक शामिल थे.
शुक्रवार, 20 नवंबर को अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर पेरिस में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों के साथ अपनी मीटिंग की तस्वीरें शेयर कीं. भारत में अपनी पहली बातचीत को याद करते हुए, एक्टर ने कहा कि वे एक ऐसी बातचीत से जुड़े थे जो बहुत आसान लगी, और कहा कि पेरिस में उनसे दोबारा मिलने पर वही अपनापन वापस आ गया.
एक्टर ने बताया कि उनकी लेटेस्ट चर्चा में आर्ट, कल्चर, सिनेमा, एआई, एनर्जी और आर्किटेक्चर पर बात हुई. उन्होंने मैक्रों के ऑफिस में नेपोलियन के समय की चीजों को भी देखा, जिससे यह मीटिंग इतिहास और भविष्य पर सोचने का मौका बन गई.
अनिल कपूर ने अपने नोट में लिखा है, 'जब मैं पहली बार भारत में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिला, तो हमारी बातचीत इतनी सहज थी कि ऐसा लगा मानो हम एक-दूसरे को बरसों से जानते हों. पेरिस में उनसे दोबारा मिलकर फिर से वही आत्मीयता महसूस हुई. हमने कला, संस्कृति, सिनेमा, एआई, एनर्जी और आर्किटेक्चर के बारे में बात की, और नेपोलियन के समय की उनके ऑफिस की खूबसूरत चीजो को देखा. इतिहास के सबक से लेकर, हमारे बच्चों और पोते-पोतियों के भविष्य तक, यह सच में एक बहुत अच्छी बातचीत थी.'
एक्टर ने मेहमान नवाजी के लिए प्रेसिडेंट का धन्यवाद करते हुए लिखा, 'डियर इमैनुएल, आपकी मेहरबानी के लिए और मेरे भतीजे और मुझे पेरिस में घर जैसा महसूस कराने के लिए धन्यवाद. मुझे हमारी दोस्ती पर खुशी है और मैं भारत में आपका फिर से स्वागत करने का इंतजार कर रहा हूं.'
एक्टर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वह पेरिस में मैक्रों से मिलते हुए ब्लैक सूट में दिख रहे हैं. एक तस्वीर में दोनों गले मिलते हुए दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीरों में वे मीटिंग के दौरान बातचीत करते हुए दिख रहे हैं.
अनिल कपूर को आखिरी बार आलिया भट्ट की फिल्म ऐल्फा में देखा गया था. वह अगली बार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग में दिखाई देंगे, जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. इस एक्शन एंटरटेनर में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल और अभय वर्मा जैसे कलाकार भी हैं. यह 24 दिसंबर को थिएटर में आएगी.