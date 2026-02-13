ETV Bharat / entertainment

भारत से ना भिड़ियो: 'सुबेदार' अनिल कपूर और हरभजन सिंह का जोरदार मैसेज, टीम इंडिया से भिड़ोगे, तो लल्ला भुगतोगे

'लल्ला एंथम-अ वार्निंग फ्रॉम सूबेदार' में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी एक स्पेशल अपीयरेंस में हैं, साथ ही इसमें 'द भारत आर्मी' भी नजर आई.

Anil Kapoor and Harbhajan Singh
अनिल कपूर और हरभजन सिंह (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 13, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: जैसे-जैसे पूरा देश टी 20 वर्ल्डकप 2026 में टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहा है. प्राइम वीडियो ने भी अपनी अगले प्रोजेक्ट सुबेदार के जरिए 'द लल्ला एंथम- अ वार्निंग फ्रॉम सूबेदार' से जोश और बढ़ा दिया है. यह एक हाई-एनर्जी एंथम है, जो अपकमिंग एक्शन-ड्रामा 'सूबेदार' के ओरिजिनल ट्रैक 'लल्ला' पर बेस्ड है. भारत के हार्टलैंड की पृष्ठभूमि पर बनी 'सूबेदार' अर्जुन मौर्य (अनिल कपूर) के सफर को दिखाती है, जो एक ऐसा इंसान है जो अनुशासन, गर्व और अटूट नैतिक मूल्यों के लिए जीता है.

यह फिल्म लचीलेपन, सम्मान और उन ताकतों से टकराने की हिम्मत को दिखाती है जो किसी की ताकत की परीक्षा लेती हैं, ये ऐसी बातें हैं जो एक बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट के दौरान हम सबको महसूस होती हैं. यह म्यूजिक वीडियो उस जज्बे को और बढ़ा देता है, जिसमें स्टेडियम के जोश को सिनेमाई तीव्रता के साथ मिलाया गया है. इसमें भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ 'सूबेदार' के कलाकार अनिल कपूर और राधिका मदान नजर आ रहे हैं.

'द भारत आर्मी' और शेफाली बग्गा की मौजूदगी इस ट्रैक में आत्मविश्वास, स्वैग और गौरव भर देती है. रोहन-विनायक द्वारा कंपोज किया गया, ऋषि उपाध्याय द्वारा लिखा गया और विशाल दडलानी की दमदार आवाज से सजा यह गाना इस सीजन के जोश से भरे माहौल को बखूबी पकड़ता है. साथ ही, यह फिल्म के उस खास मैसेज को भी दोहराता है, अपनी जगह पर डटे रहो और कभी पीछे मत हटो.

'सूबेदार' को सुरेश त्रिवेणी ने डायरेक्ट किया है, जिन्हें 'तुम्हारी सुलू', 'जलसा' और 'दलदल' जैसी बेहतरीन कहानियों के लिए जाना जाता है और इसे विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर और सुरेश त्रिवेणी ने प्रोड्यूस किया है. यह ओपनिंग इमेज फिल्म्स का प्रोडक्शन है, जिसमें अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क (AKFCN) भी शामिल है.

'सूबेदार' एक रॉ और इमोशन्स से भरी एक्शन-ड्रामा फिल्म है. सुरेश त्रिवेणी और प्रज्वल चंद्रशेखर की लिखी इस फिल्म में सुपरस्टार अनिल कपूर और राधिका मदान लीड रोल्स में हैं, जबकि सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, फैसल मलिक और मोना सिंह अहम किरदारों में नजर आएंगे.

'सूबेदार' का प्रीमियर 5 मार्च को खास तौर पर प्राइम वीडियो पर होगा, जिसे भारत और दुनिया भर के 240 से ज्यादा देशों में हिंदी, तमिल और तेलुगु में देखा जा सकेगा.

ये भी पढ़ें:

अनिल कपूर ने शुरू की 'सुबेदार', इस एक्शन-ड्रामा फिल्म से आई एक्टर की 'झक्कास' फोटो - Anil Kapoor

TAGGED:

भारत से ना भिड़ियो
ANIL KAPOOR AND HARBHAJAN SINGH
SUBEDAAR
ANIL KAPOOR
SUBEDAAR LALLA ANTHEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.