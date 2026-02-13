ETV Bharat / entertainment

भारत से ना भिड़ियो: 'सुबेदार' अनिल कपूर और हरभजन सिंह का जोरदार मैसेज, टीम इंडिया से भिड़ोगे, तो लल्ला भुगतोगे

हैदराबाद: जैसे-जैसे पूरा देश टी 20 वर्ल्डकप 2026 में टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहा है. प्राइम वीडियो ने भी अपनी अगले प्रोजेक्ट सुबेदार के जरिए 'द लल्ला एंथम- अ वार्निंग फ्रॉम सूबेदार' से जोश और बढ़ा दिया है. यह एक हाई-एनर्जी एंथम है, जो अपकमिंग एक्शन-ड्रामा 'सूबेदार' के ओरिजिनल ट्रैक 'लल्ला' पर बेस्ड है. भारत के हार्टलैंड की पृष्ठभूमि पर बनी 'सूबेदार' अर्जुन मौर्य (अनिल कपूर) के सफर को दिखाती है, जो एक ऐसा इंसान है जो अनुशासन, गर्व और अटूट नैतिक मूल्यों के लिए जीता है.

यह फिल्म लचीलेपन, सम्मान और उन ताकतों से टकराने की हिम्मत को दिखाती है जो किसी की ताकत की परीक्षा लेती हैं, ये ऐसी बातें हैं जो एक बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट के दौरान हम सबको महसूस होती हैं. यह म्यूजिक वीडियो उस जज्बे को और बढ़ा देता है, जिसमें स्टेडियम के जोश को सिनेमाई तीव्रता के साथ मिलाया गया है. इसमें भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ 'सूबेदार' के कलाकार अनिल कपूर और राधिका मदान नजर आ रहे हैं.

'द भारत आर्मी' और शेफाली बग्गा की मौजूदगी इस ट्रैक में आत्मविश्वास, स्वैग और गौरव भर देती है. रोहन-विनायक द्वारा कंपोज किया गया, ऋषि उपाध्याय द्वारा लिखा गया और विशाल दडलानी की दमदार आवाज से सजा यह गाना इस सीजन के जोश से भरे माहौल को बखूबी पकड़ता है. साथ ही, यह फिल्म के उस खास मैसेज को भी दोहराता है, अपनी जगह पर डटे रहो और कभी पीछे मत हटो.