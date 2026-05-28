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अनिक दत्ता की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जारी, जानें कब और कहां होगा 'भूतेर भबिष्यत्' डायरेक्टर का अंतिम संस्कार

हैदराबाद: जाने-माने बंगाली फ़िल्ममेकर अनिक दत्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई. बुधवार दोपहर दक्षिण कोलकाता के हिंदुस्तान पार्क इलाके में अपनी पत्नी के अपार्टमेंट की छत से गिरने के बाद अनिक का निधन हो गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना दोपहर 1 बजे से 1.30 बजे के बीच हुई. उन्हें कई चोटों के साथ ढाकुरिया इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल अस्पताल के मुर्दाघर भेजा गया था. पूरी पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा.

अनिक दत्ता की शुरुआती पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट बुधवार शाम को जारी की गई. शुरुआती पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, अनिक दत्ता के सिर और गर्दन पर गहरे घाव थे. उनके दिमाग में भी बहुत ज्यादा अंदरूनी ब्लीडिंग हुई थी.

शुरुआती पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि अनिक दत्ता के सिर के बाईं ओर गंभीर चोट लगी थी. बाईं ओर की खोपड़ी की हड्डी टूट गई है. ऐसी चोटें आमतौर पर काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से लगती हैं. बाईं ओर की पसलियां टूट गई हैं, और बाएं पैर में भी गंभीर चोटें हैं. ल्विस का बाईं ओर का हिस्सा चकनाचूर हो गया है. चेहरे, पीठ और कमर के बाईं ओर खरोंच या गंभीर रगड़ के निशान पाए गए. इसके अलावा, फेफड़ों में खून के थक्के भी थे.