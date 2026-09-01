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'हुंकार- द रोर' से अनीत पड्डा का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट, जानें कब रिलीज होगा 'सैयारा' एक्ट्रेस की सीरीज का टीजर

हैदराबाद: साल 2025 में फिल्म सैयारा से देशभर में छाईं एक्ट्रेस अनीत पड्डा एक बार फिर धमाका करने की फिराक में हैं. सैयारा में अपनी सादगी और खूबसूरती से फैंस के दिलों पर राज कर चुकीं अब अनीत अलग ही अवतार में नजर आएंगी. अभिनेत्री अब अपने अगले प्रोजेक्ट 'हुंकार-द रोर' में नजर आएंगी. सीरीज से अनीत पड्डा का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी हो चुका है. साथ ही फिल्म का टीजर कब आएगा इसकी भी रिलीज डेट आ चुकी है. बीती रात जियोहॉटस्टार ने सीरीज का एलान कर टीजर रिलीज डेट की जानकारी भी दी.

अनीत पड्डा का फर्स्ट लुक पोस्टर

हुंकार–द रोर से आए अनीत पड्डा के फर्स्ट लुक पोस्टर की बात करें तो इसमें वह बेहद साधारण दिख रही हैं. एक्ट्रेस का बेहद अलग लुक दिख रहा है. एक्ट्रेस ने सूट पहना हुआ है और गले में दुपट्टा है. नई प्रोजेक्ट में अनीत का लुक बहुत ही सिंपल है. अनीत ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर शेयर कर किया है. एक्ट्रेस ने लिखा है, 'एक सच, एक आवाज एक हुंकार'. सीरीज से अनीत के अलावा फातिमा सना शेख, मोहम्मद जीशान अय्यूब और अर्जुन माथुर का भी फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया है. बता दें, सीरीज की अन्य स्टारकास्ट में राम कपूर, करण कपाड़िया, हीराज मराफ्तिया और रघुबीर यादव के नाम भी शामिल हैं.