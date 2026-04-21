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'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा के दादा का निधन, फोटो शेयर कर जताया दुख, लिखा- मेरे जीवन का एकमात्र प्यार

सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने अपने दादा के हाथ के साथ एक मार्मिक तस्वीर शेयर कर भारी मन से दुख जताया है.

Aneet Padda Grandfather Passes Away
'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा के दादा का निधन (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 21, 2026 at 10:17 AM IST

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हैदराबाद: सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा के दादा जी का निधन हो गया है. एक्ट्रेस ने दादा के हाथ के साथ एक तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी है. एक्ट्रेस ने दादा गुजरने का शोक भी मनाया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए उन्हें याद किया और अपने जीवन के इकलौते प्यार को खोने का दुख व्यक्त किया. अभिनेत्री, जिन्होंने पहले अल्जाइमर रोग से जूझ रहे उनके दादाजी के बारे में बात की थी, ने अपने संदेश में उनके साथ अपने रिश्ते को याद किया.

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भले ही वे दुनिया से विदा हो रहे थे, लेकिन वे उन्हें कभी नहीं भूले. मंगलवार को अनीत पड्डा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने दादा का हाथ पकड़े हुए एक तस्वीर साझा की. कैप्शन में उन्होंने अल्जाइमर से जूझ रहे उनके दादाजी को याद करते हुए लिखा, 'मेरे जीवन का एकमात्र प्यार, आप मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन आप मक्खन को नहीं भूले. आपने प्यार को थामे रखा, भले ही आप याददाश्त को थामे नहीं रख सके'.

उन्होंने आगे कहा कि वे उनकी साझा की गई हर याद को संजोकर रखेंगी और उनके साथ बिताए हर पल को संजोकर रखेंगी. एक्ट्रेस ने लिखा है, मैं दोनों को संजोकर रखूंगी, मैं हमारे साथ बिताए हर पल को संजोकर रखूंगी. मैं एक अच्छी इंसान बनूंगी. मैं तुम्हारे चुटकुले याद रखूंगी और जब भी मौका मिलेगा उन्हें दोहराऊंगी. मैं तुम्हारी दयालुता और तुम्हारी रोशनी को हर अंधेरे कमरे में फैलाऊंगी. मैं तुम्हारी कहानियां याद रखूंगी और उन्हें दुनिया को सुनाऊंगी. मैं तुम्हारा प्यार याद रखूंगी, तुमने मुझे सबसे शुद्ध, सबसे निःशर्त प्यार सिखाया. मैं तुम्हें याद रखूंगी.

उन्होंने आगे कहा, 'आज मैंने आकाश में सबसे चमकीला तारा देखा और मुझे पता चल गया कि आप कहां गए हैं. मैं आपसे प्यार करती हूं. मैं आपसे प्यार करती हूं. मैं आपसे प्यार करती हूं, दादाजी. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं. हमेशा, समय की सीमाओं से परे.

जब अनीत पड्डा ने अल्जाइमर से जूझने के बारे में बात की

फिल्म 'सैयारा' में अल्जाइमर रोगी का किरदार निभाने वाली अनीत ने एक बार खुलासा किया था कि उनके दादाजी इस बीमारी से जूझ रहे थे. पिछले साल एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, 'मेरे दादाजी को अल्जाइमर है, इसलिए यह फिल्म मेरे लिए और भी भावुक कर देने वाली थी. अब उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें ज्यादातर बातें याद नहीं रहतीं, लेकिन मुझे इस फिल्म पर पूरा भरोसा था, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 'दिमाग भूल जाता है पर दिल कभी नहीं भूलता', और यह बात मेरे दादाजी पर बिलकुल लागू होती है. उन्हें मेरा नाम याद नहीं रहता; उन्हें ज्यादातर बातें याद नहीं रहतीं, लेकिन वे मुझे हीरापुत या मक्खन कहकर बुलाते हैं.

उन्होंने आगे बताया कि अपनी आखिरी कुछ मुलाकातों के दौरान, उनके दादाजी उनकी मौजूदगी से सहज महसूस कर रहे थे. उन्होंने उन्हें परिचित तो समझा, लेकिन अल्जाइमर रोग के कारण उन्हें पूरी तरह से याद नहीं था कि वह कौन थीं या क्या हो रहा था. उन्होंने कहा, 'इसलिए, जब मेरी फिल्म रिलीज हो रही थी, तो मैंने सोचा कि वह मुझे पहचान नहीं पाएंगे या याद नहीं रख पाएंगे और फिर, (क्योंकि वह बिस्तर पर पड़े होने के कारण थिएटर नहीं जा सकते थे) मेरे माता-पिता ने उन्हें सारे वीडियो दिखाए; और वह मुस्कुराए और 'हीरापुट' और 'मक्खन दी मूवी' कहा; और यह बहुत खास पल था.

पेशेवर मोर्चे पर, अनीट पद्दा अगली बार मैडॉक फिल्म्स की 'शक्ति शालिनी' में नजर आएंगी. इसके अलावा, उनकी एक और फिल्म 'सैयारा' के सह-कलाकार अहान पांडे के साथ पाइपलाइन में है.

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