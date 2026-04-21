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'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा के दादा का निधन, फोटो शेयर कर जताया दुख, लिखा- मेरे जीवन का एकमात्र प्यार

'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा के दादा का निधन ( POSTER )

हैदराबाद: सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा के दादा जी का निधन हो गया है. एक्ट्रेस ने दादा के हाथ के साथ एक तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी है. एक्ट्रेस ने दादा गुजरने का शोक भी मनाया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए उन्हें याद किया और अपने जीवन के इकलौते प्यार को खोने का दुख व्यक्त किया. अभिनेत्री, जिन्होंने पहले अल्जाइमर रोग से जूझ रहे उनके दादाजी के बारे में बात की थी, ने अपने संदेश में उनके साथ अपने रिश्ते को याद किया. एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भले ही वे दुनिया से विदा हो रहे थे, लेकिन वे उन्हें कभी नहीं भूले. मंगलवार को अनीत पड्डा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने दादा का हाथ पकड़े हुए एक तस्वीर साझा की. कैप्शन में उन्होंने अल्जाइमर से जूझ रहे उनके दादाजी को याद करते हुए लिखा, 'मेरे जीवन का एकमात्र प्यार, आप मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन आप मक्खन को नहीं भूले. आपने प्यार को थामे रखा, भले ही आप याददाश्त को थामे नहीं रख सके'. उन्होंने आगे कहा कि वे उनकी साझा की गई हर याद को संजोकर रखेंगी और उनके साथ बिताए हर पल को संजोकर रखेंगी. एक्ट्रेस ने लिखा है, मैं दोनों को संजोकर रखूंगी, मैं हमारे साथ बिताए हर पल को संजोकर रखूंगी. मैं एक अच्छी इंसान बनूंगी. मैं तुम्हारे चुटकुले याद रखूंगी और जब भी मौका मिलेगा उन्हें दोहराऊंगी. मैं तुम्हारी दयालुता और तुम्हारी रोशनी को हर अंधेरे कमरे में फैलाऊंगी. मैं तुम्हारी कहानियां याद रखूंगी और उन्हें दुनिया को सुनाऊंगी. मैं तुम्हारा प्यार याद रखूंगी, तुमने मुझे सबसे शुद्ध, सबसे निःशर्त प्यार सिखाया. मैं तुम्हें याद रखूंगी.