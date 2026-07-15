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अस्पताल से डिस्चार्ज हुए आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण, पत्नी अन्ना कोनिडेला ने मेडिकल टीम का किया शुक्रिया

पवन कल्याण, पत्नी अन्ना कोनिडेला ( IG - Anna Konidala )

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को बुधवार (15 जुलाई) को मुंबई के एक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उनके दाहिने कंधे की सर्जरी के कुछ दिनों बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया. अस्पताल से तस्वीरें शेयर करते हुए, उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने इलाज के दौरान एक्टर-नेता का बेहतरीन ख्याल रखने के लिए मेडिकल टीम का आभार जताया. 15 जुलाई को पवन कल्याण की पत्नी अन्ना कोनिडेला ने अस्पताल से कुछ तस्वीरें शेयर की और फैंस को पवन कल्याण के हेल्थ के बारे में अपडेट दिया. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'आज हमें आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और हमारा दिल आभार से भरा हुआ है.' उन्होंने आगे कहा, 'मेरे पति का इतना बेहतरीन ख्याल रखने और बहुत ही कुशलता और प्रोफेशनलिज्म के साथ उनकी सर्जरी करने के लिए इस शानदार टीम का दिल से शुक्रिया. हमें पता था कि वे सबसे अच्छे हाथों में हैं, और इससे हमारे परिवार को एक अनमोल चीज मिली - मन की शांति.'