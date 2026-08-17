अनन्या राज का निधन, एक्ट्रेस के परिवार ने कहा- एक महीने से...
एक साल से 'शारीरिक और मानसिक परेशानी' से जूझने के बाद एक्ट्रेस अनन्या राज का निधन हो गया है. उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 7:32 AM IST
हैदराबाद: 7 आवर्स टू गो (2016), द फाइनल एग्जिट (2017) और घोस्ट (2019) जैसी बॉलीवुड फिल्मों के लिए मशहूर एक्ट्रेस अनन्या राज का 27 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके परिवार ने रविवार को पुष्टि की कि 15 जुलाई को नींद में शांति से अनन्या का निधन हो गया. उन्होंने एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया, जिसमें एक्ट्रेस की परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी गई है.
अनन्या राज के परिवार ने रविवार, 16 अगस्त को उनके इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए एक्ट्रेस के निधन की पुष्टि की. एक्ट्रेस एक साल से ज्यादा समय तक शारीरिक और मानसिक परेशानी से जूझ रही थीं.
परिवार ने अपने बयान में अनन्या के निधन के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, 'यह अनन्या का परिवार है. बहुत दुख के साथ, हमें यह बताना पड़ रहा है कि 15 जुलाई की सुबह अनन्या का निधन हो गया. वह शांति से सोते हुए गुजर गईं. एक साल से ज्यादा समय से वह शारीरिक और मानसिक परेशानी से गुजर रही थीं और उन्होंने इनसे उबरने के लिए एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी.'
परिवार ने आगे बताया, 'वह एक मजबूत इरादों वाली लड़की थी और एक रानी की तरह रहती थी. बच्चा, आपकी कमी बहुत खलेगी. हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें और इस मुश्किल समय में, हम प्राइवेसी और शांति बनाए रखना चाहते हैं.'
अनन्या के अचानक गुजर जाने पर कई लोगों ने हैरानी जताई है और अपना दुख जाहिर किया है. एक यूजर कमेंट में लिखा था, 'रेस्ट इन पीस अनन्या राज. यह बहुत शॉकिंग और दिल तोड़ने वाला है. भगवान आपको जहां भी हो शांति दे.' एक ने लिखा है, 'अनन्या के गुजर जाने की खबर पढ़कर बहुत शॉक लगा. मैं बहुत समय से उनका फैन था. उनका चेहरा मासूम और सुंदर था. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें हमेशा के लिए शांति दें. ओम शांति शांति शांति.' एक और यूजर ने लिखा है, 'वह बहुत सुंदर, एक्सप्रेसिव और एक अद्भुत आत्मा है. यह चौंकाने वाला है. भगवान उसकी आत्मा को शांति दे. भगवान, प्लीज अनन्या के परिवार का ख्याल रखना.'
'7 आवर्स टू गो', द फाइनल एग्जिट और घोस्ट जैसी बॉलीवुड फिल्मों में शानदार परफॉर्मेंस के अलावा, अनन्या को टी-सीरीज, जी म्यूजिक और टाइम्स म्यूजिक जैसे टॉप म्यूजिक लेबल के म्यूजिक वीडियो में भी देखा गया. वह तेलुगु फिल्म 'ठगड़े ले' में भी नजर आईं, जिसे श्रीनिवास राजू ने लिखा और डायरेक्ट किया था.