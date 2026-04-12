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अनंत अबानी बर्थडे: भजन संध्या में कैलाश खेर के गाने पर झूमकर नाचे शाहरुख-गौरी और रणवीर, शिव में लीन दिखें मुकेश-नीता

शाहरुख-गौरी और रणवीर ( IANS )

हैदराबाद: गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी का बर्थडे 10 अप्रैल को धूमधाम से मनाया गया. यह महफिल सितारों से सजी हुई थी. इस जश्न में बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं. इस शाम में भजन संध्या, गरबा परफॉर्मेंस और डांस के ऐसे पल शामिल थे जो तब से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. हाल ही में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर की लाइव परफॉर्मेंस पर अंबानी परिवार के साथ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, पत्नी गौरी खान और 'धुरंधर 2' स्टार रणवीर सिंह झूमकर नाचते हुए दिख रहे हैं. 11 अप्रैल को कैलाश खेर ने अंबानी परिवार के भजन संध्या का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है, जिससे उनके फैंस को उस संगीतमय शाम की एक झलक देखने को मिली. इस वीडियो क्लिप में, उन्हें अपना मशहूर भजन 'बम बम लहरी' गाते हुए देखा जा सकता है. उनके इस परफॉर्मेंस पर वहां मौजूद सभी मेहमान आनंद लेते हुए दिख रहे हैं. इस पल को साझा करते हुए, गायक ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'हर हर महादेव.'