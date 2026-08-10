हिमांशु मल्होत्रा से अलग होने की अफवाहों पर आग बबूला हुईं अमृता खानविलकर, कानूनी कार्रवाई करने की दी चेतावनी
अमृता खानविलकर की टीम ने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बदनाम करने वाली अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 7:48 PM IST
हैदराबाद: मराठी एक्ट्रेस अमृता खानविलकर ने एक्टर हिमांशु मल्होत्रा के साथ अपनी शादी को लेकर आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के खिलाफ कदम उठाया है. उन्होंने सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक लीगल नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि वे उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में अपमानजनक जानकारी न फैलाएं. यह चेतावनी अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा की ओर से जारी एक ऑफिशियल लीगल स्टेटमेंट के जरिए दी गई है, जो अलग होने की खबरों पर कपल का पहला पब्लिक रिएक्शन है.
10 अगस्त को अमृता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बयान पोस्ट किया. इस बयान में उन्होंने सख्त लफ्जों में लोगों को चेतावनी दी कि जो भी उनके निजी जीवन के बारे में अफवाह फैलाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.
बयान में कहा गया है, 'हमारे ध्यान में आया है कि कुछ ऑनलाइन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अमृता खानविलकर और उनकी निजी जिंदगी के बारे में ऐसा कंटेंट फैला रहे हैं जो बेबुनियाद और मानहानि करने वाला है, या फिर उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है.'
अमृता की लीगल टीम ने अभिव्यक्ति की आजादी के महत्व को तो माना, लेकिन मानहानि करने वाली या गुमराह करने वाली रिपोर्टिंग के मामले में एक लक्ष्मण रेखा भी तय की. बयान में आगे कहा गया है, 'हालांकि अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाता है, लेकिन अमृता खानविलकर के बारे में मानहानि करने वाले बयान, अफवाहें, बिना पुष्टि वाले आरोप या गुमराह करने वाली जानकारी छापने, फैलाने या शेयर करने के लिए इस आजादी का कोई भी गलत इस्तेमाल गंभीरता से लिया जाएगा.'
बयान में यह भी चेतावनी दी गई कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. बयान में कहा गया, 'जहां भी उपलब्ध सबूतों से पुष्टि होती है, वहां लागू कानून के अनुसार, ऐसे कंटेंट को बनाने, पब्लिश करने, फैलाने या शेयर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'
उनकी टीम ने आगे कहा कि ऐसे कंटेंट के मामलों पर नजर रखी जा रही है और संभावित कानूनी कार्रवाई के लिए उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है. बयान के आखिरी में लिखा है, 'ऐसे सभी मामलों की निगरानी की जा रही है और उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उनका दस्तावेज़ीकरण किया जा रहा है.'
अमृता और हिमांशु की पहली मुलाकात 2004 में रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज' के सेट पर हुई थी. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और कई सालों तक साथ रहने के बाद, दोनों ने जनवरी 2015 में दिल्ली में शादी कर ली.
समय के साथ, अमृता और हिमांशु दोनों ने अपने-अपने काम के जरिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. अमृता हाल ही में 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' और 'तू या मैं' में नजर आईं, जबकि हिमांशु 'केसरी वीर' और 'राणा नायडू सीजन 2' में दिखे.