ETV Bharat / entertainment

अमिताभ बच्चन से शाहरुख खान तक, इन सेलेब्स ने किए पान मसाला एड, जानें किसने ली कितनी फीस?

शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पान मसाला का विज्ञापन करने के लिए अच्छी-खासी रकम लेते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख खान एक विज्ञापन के लिए 4-10 करोड़ रुपये लेते हैं. जबकि अजय 4-5 करोड़ रुपये लेते हैं. टाइगर श्रॉफ भी इस विज्ञापन के लिए 3-4 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ इन दिनों सुर्खियों में हैं. उनके पान मसाला एड को सरोगेट एडवरटाइजिंग का मामला कहा गया है. एफडीएफ का कहना है कि पान-मसाला में 'इलायची' शब्द इसी नाम के पान मसाला ब्रांड से जुड़ा है. रेगुलेटर ने उनसे अपने सोशल मीडिया से एड हटाने और इसे प्रमोट करना बंद करने को कहा है.

हैदराबाद: महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हफ्ते शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस भेजा है. ये नोटिस उनके पान मसाला विज्ञापन के बारे में हैं. एफडीए का कहना है कि यह विज्ञापन पान मसाला के साथ एक कनेक्शन बनाता है, जो राज्य में बैन ब्रांड है. एक्टर्स के पास जवाब देने के लिए 15 दिन हैं. यह पहली बार नहीं है जब कोई बॉलीवुड स्टार ऐसे विज्ञापन के लिए मुश्किल में पड़ा है. यहां उन एक्टर्स की लिस्ट दी गई है जो पिछले कुछ सालों में पान मसाला कैंपेन में दिखे हैं.

अमिताभ बच्चन

सिर्फ शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ही नहीं, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का भी नाम पान मसाला का एड करने वाले सेलेब्स की लिस्ट में शामिल है. बिग बी ने एक पान मसाला के सिल्वर कोटेड इलायची कैंपेन के लिए साइन किया था. इसका तुरंत विरोध हुआ. एक एंटी-टोबैको ग्रुप ने उन्हें प्रोडक्ट के हेल्थ रिस्क के बारे में जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने पहले इस डील का बचाव किया, लेकिन, अपने 79वें जन्मदिन पर, उन्होंने अनाउंस किया कि वह इससे हट रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि यह एड सरोगेट एडवरटाइजिंग माना जाता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमिताभ बच्चन ने अपने पान मसाला एंडोर्समेंट से कोई ऐड फीस नहीं रखी. उन्होंने अक्टूबर 2021 में एक पान-मसाला कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, और उन्हें मिली पूरी प्रमोशनल फीस वापस कर दी.

रणवीर सिंह

रणवीर सिंह भी उसी पान मसाला के एड में शामिल थे, जिसमें अमिताभ बच्चन नजर आए थे. यह एड टेलीविजन पर चला और ऑनलाइन भी इसकी वैसी ही बुराई हुई. हालांकि, रणवीर ने इससे पीछे हटने के लिए कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह के पान मसाला कैंपेन के लिए उनकी खास एंडोर्समेंट फीस, ए-लिस्ट सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के लिए स्टैंडर्ड इंडस्ट्री मेट्रिक्स के आधार पर, हर सालाना एड असाइनमेंट के लिए 3.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है.

ऋतिक रोशन

ऋतिक रोशन कभी एक नामी पान मसाला ब्रांड के फ्रंट पर थे. फैंस ने तुरंत इस मिसमैच पर ध्यान दिलाया. वह हेल्थ कॉन्शियस और फिटनेस फोकस्ड होने के लिए जाने जाते हैं. हालांकि उनका भी इससे पीछे हटने का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है. वहीं, ऋतिक रोशन ने अपने पान मसाला एड के लिए कितनी एंडोर्समेंट फीस ली है, यह एक्टर या ब्रांड ने पब्लिकली नहीं बताया है.

सलमान खान

बॉलीवुड के भाईजान का भी नाम पान मसाला से जुड़ा हुआ है, जिसे केसर वाली इलायची के दावों के साथ बेचा गया. राजस्थान के एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई कि ये दावे गुमराह करने वाले हैं. कोटा की एक कंज्यूमर कोर्ट ने इस केस को अपने हाथ में लिया और सलमान को जवाब के लिए बुलाया.राजस्थान हाई कोर्ट ने बाद में उन्हें इस विवाद से जुड़े ज़मानती वारंट से राहत दे दी मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, यह केस अभी भी एक्टिव है.

अब बात है कि इस एड के लिए सलमान ने कितनी फीस ली, तो बता दें, पान मसाला के लिए सलमान खान की एंडोर्समेंट फीस के सही ऑफिशियल आंकड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मीडिया कॉन्ट्रैक्ट में पब्लिकली नहीं बताए गए हैं.