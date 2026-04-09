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जया बच्चन बर्थडे: विश करने वाले फैंस का अमिताभ बच्चन ने जताया आभार, काजोल ने कहा- क्लासी गैल

गुरुवार को काजोल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज सेक्शन में एक रेयर फोटो अपलोड की है. जया बच्चन को ढेर सारे हग्स और किस के साथ विश करते हुए काजोल ने स्टोरी के कैप्शन में लिखा है, 'इस क्लासी गल को हैप्पी बर्थ. हग्स और किस, जया बच्चन.'

हैदराबाद: जया बच्चन आज, 9 अप्रैल को अपना 78वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्हें हर तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं. काजोल ने सोशल मीडिया पर एक्टर और पॉलिटिशियन को उनके खास दिन की बधाई दी है. वहीं, बॉलीवुड के महानायक ने अपनी पत्नी को बर्थडे विश करने वाले फैंस का आभार जताया है.

काजोल की पोस्ट की गई कैंडिड फोटो दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन की है, जिसे वह और उनके परिवार ने होस्ट किया था. फोटो में जया बच्चन और काजोल दोनों ही खूबसूरत साड़ियों में दिख रही हैं. जया बच्चन जहां, रेड कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं, वहीं काजोल को शिमरी पिंक कलर की साड़ी में देखा जा सकता है.

वे तस्वीर में मुस्कुराती हुई दिख रही हैं. काजोल ने प्यार से दिग्गज एक्ट्रेस का हाथ पकड़ा हुआ है. फोटो में दोनों एक्ट्रेस के बीच का बॉन्ड साफ दिख रहा है. काजोल और जया बच्चन के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है और वे जब भी पब्लिक में साथ दिखती हैं, तो अक्सर एक-दूसरे का बहुत प्यार से स्वागत करती हैं.

वहीं, अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में जया बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले लोगों का आभार जताया है. गुरुवार को उन्होंने फैंस के नाम से एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'जया के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजने वाले सभी लोगों को मेरा आभार. उनकी तरफ से भी. सभी को जवाब देना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इसे पर्सनल जवाब के तौर पर लें. एक सुकून भरा दिन और सुकून भरा विचार. कभी-कभी उनकी कीमत ज्यादा बताने वाले विचार से ज्यादा होती है. तो सभी को खुशी और प्यार का दिन.'

अमिताभ बच्चन का ब्लॉग (Tumblr)

बता दें, जया ने जून 1973 में मुंबई में एक प्राइवेट सेरेमनी में मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन से शादी की थी. कपल के दो बच्चे हैं. उन्होंने 1974 में बेटी श्वेता बच्चन का स्वागत किया. वहीं, बेटे अभिषेक बच्चन का 1976 में जन्म हुआ. शानदार एक्टिंग करियर में, जया और बिग बी ने शोले, कभी खुशी कभी गम, जंजीर जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है.