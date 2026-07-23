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Delhi Protest: छात्र आंदोलन के बीच अमिताभ बच्चन का 'राजा' पर पोस्ट वायरल, लोगों ने पूछा- कहना क्या चाहते हो?

छात्र आंदोलन के बीच अमिताभ बच्चन का पोस्ट ( ANI )

हैदराबाद: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस बात को लेकर ट्रोल हो रहे हैं कि वह देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नीट पेपर लीक मामले पर हो रहे छात्र आंदोलन पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं. पूरा देश बॉलीवुड सेलेब्स और क्रिकेटर्स की चुप्पी पर जमकर गुस्सा कर रहा है. हालांकि, आंदोलन उग्र होता देख सलमान खान और आलिया भट्ट जैसे ए-लिस्टेड एक्टर्स छात्र के सपोर्ट में उतरे हैं, लेकिन अभी तक शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे दो दिग्गजों का इस आंदोलन पर कोई रिएक्शन नहीं आया है. लेकिन अमिताभ बच्चन का इस आंदोलन के बीच एक ऐसा पोस्ट आया है, जिसे आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है. अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स पोस्ट में एक ऐसी लाइन लिखी है, जो सीधे-सीधे तंज लगती है. अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, 'राजा के खेत सूख चुके हैं' (The king's Farms have dried up). बिग बी ने यह पोस्ट 13 घंटे पहले पोस्ट किया था. इससे पहले उन्होंने 22 जुलाई को कोई पोस्ट नहीं किया, लेकिन 21 जुलाई को उन्होंने पोस्ट कर लिखा था, खेल खत्म हो चुका है, लेकिन काम अभी भी चालू है'. 21 जुलाई को ही अमिताभ ने अपने एक पोस्ट में लिखा था, पक्षियों ने खेत में चोंच मार दी है'.