अस्पताल में भर्ती हुए थे अमिताभ बच्चन, आधी रात पोस्ट शेयर कर बताया- शारीरिक, मानसिक और...
अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हुए थे. उन्होंने एक पोस्ट में बताया कि सर्जरी के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 4:49 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने मंगलवार, 21 जुलाई को अपने ब्लॉग पर फैंस और फॉलोअर्स के लिए एक नोट शेयर किया. यह नोट उनके हेल्थ से जुड़ा हुआ था. उन्होंने बताया कि हाल ही में वह अस्पताल में भर्ती हुए थे. लेकिन अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उन्होंने अपने नोट में अस्पताल में भर्ती होने की वजह भी बताई. हालांकि उनका यह क्रिप्टिक था.
मंगलवार को बिग बी ने अपने ब्लॉग पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'अस्पताल में सर्जरी और आईसीयू में, काबिल डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की देखरेख में रहना. फिर अस्पताल से छुट्टी मिलना और घर लौटना. घर लौटने के बाद का यह समय सबसे मुश्किल दौर होता है. शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक रूप से. आप एक सम्मानित चैंपियन होते हैं और एक दिन हार आपके सामने खड़ा होता है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'यह आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है. कुछ लोग इसका डटकर सामना करते हैं. कुछ हार मान लेते हैं. जो कोशिश करते हैं और हिम्मत दिखाते हैं, वे हमेशा चैंपियन बने रहते हैं. जो ऐसा नहीं करते, वे हालात से समझौता कर लेते हैं और अपनी पुरानी शान-ओ-शौकत की यादों के सहारे जीते हैं. यह हर किसी की अपनी पसंद होती है. दोनों में से कोई भी गलत नहीं है. स्वस्थ रहें, खुश रहें.'
ब्लॉग पोस्ट करने से कुछ मिनट पहले अमिताभ ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा, "T 5806 - खेल खत्म हो गया है, लेकिन काम अभी भी जारी है.' हालांकि एक्टर ने दोनों पोस्ट के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी, लेकिन इन मैसेज ने फैंस के बीच उत्सुकता जगा दी. कई लोग यह सोच रहे थे कि क्या ये उनकी सेहत से जुड़े हैं या फिर जिंदगी के बारे में बस उनके दार्शनिक विचार हैं.
T 5806 - खेल समाप्त हो गया ! पर काम चल रहा है— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 20, 2026
सालों से सेहत से जुड़ी दिक्कतों के बावजूद, बिग बी अपने काम में एक्टिव रहे हैं. वे फिल्मों, टीवी कमिटमेंट्स और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी के बीच तालमेल बिठाते रहे हैं. इस साल उन्हें 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में अपने रोल की शूटिंग करते हुए फिल्म के सेट पर देखा गया था.