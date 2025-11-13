ETV Bharat / entertainment

'वो किसे दोषी ठहराये...', 'धर्मेंद्र से मिलने के बाद अमिताभ बच्चन ने शेयर की पोस्ट, बिग बी के चेहरे पर दिखी उदासी

अमिताभ बच्चन ( IANS )

मुंबई: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर सोशल मीडिया पर नए-नए पोस्ट साझा करते रहते हैं. आज, 13 नवंबर को बिग बी ने एक नया पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट में उन्होंने अपने दिवंगत पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हैं. उन्होंने यह पोस्ट अपने दोस्त-एक्टर धर्मेंद्र से मिलने के बाद की है. गुरुवार को अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता की कविता का जिक्र किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, "'वो किसे दोषी ठहराये, और किसको दुख सुनाये; जब कि मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय"- हरिवंश राय बच्चन'. बिग बी ने इस पोस्ट को अपनी एक तस्वीर के साथ जोड़ी है, जिसमें वह उदास नजर आ रहे हैं. इस कविता का अर्थ है कि जब अन्याय करने वाले और पीड़ित दोनों एक ही जैसे हो तो इसमें किसी को दोषी नहीं ठहराा जा सकता है. यह परिस्थिति दर्शाती है कि जब समाज के लोग आपके साथ अनन्या करते हैं तो पीड़ितों के लिए न्याय मांगना मुश्किल हो जाता है.