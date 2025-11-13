'वो किसे दोषी ठहराये...', 'धर्मेंद्र से मिलने के बाद अमिताभ बच्चन ने शेयर की पोस्ट, बिग बी के चेहरे पर दिखी उदासी
धर्मेंद्र से मिलने के बाद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की एक कविता शेयर की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 1:56 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर सोशल मीडिया पर नए-नए पोस्ट साझा करते रहते हैं. आज, 13 नवंबर को बिग बी ने एक नया पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट में उन्होंने अपने दिवंगत पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हैं. उन्होंने यह पोस्ट अपने दोस्त-एक्टर धर्मेंद्र से मिलने के बाद की है.
गुरुवार को अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता की कविता का जिक्र किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, "'वो किसे दोषी ठहराये, और किसको दुख सुनाये; जब कि मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय"- हरिवंश राय बच्चन'. बिग बी ने इस पोस्ट को अपनी एक तस्वीर के साथ जोड़ी है, जिसमें वह उदास नजर आ रहे हैं.
T 5563 -— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 13, 2025
" वो किसे दोषी ठहराये, और किसको दुख सुनाये ; जब कि मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय " ~
हरिवंश राय बच्चन pic.twitter.com/iKxMCzEG5b
इस कविता का अर्थ है कि जब अन्याय करने वाले और पीड़ित दोनों एक ही जैसे हो तो इसमें किसी को दोषी नहीं ठहराा जा सकता है. यह परिस्थिति दर्शाती है कि जब समाज के लोग आपके साथ अनन्या करते हैं तो पीड़ितों के लिए न्याय मांगना मुश्किल हो जाता है.
बिग बी यह पोस्ट अपने दोस्त से मिलने के बाद साझा किया है. फैंस अटकलें लगा रहे हैं कि क्या अमिताभ बच्चन का यह पोस्ट उनके दोस्त धर्मेंद्र के लिए है?
बीते बुधवार, 12 नवंबर की शाम को अमिताभ बच्चन अपने दोस्त से मिलने उनके घर पहुंचे थे. धर्मेंद्र के घर के बाहर खड़ी मीडिया ने उन्हें अपने कैमरे में कैद किया. बिग बी खुद कार ड्राइव कर के पहुंचे थे.
बता दें, धर्मेंद्र को बुधवार, 12 नवंबर की सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी ने धर्मेंद्र के हेल्थ पर एक बयान जारी किया और बताया है कि धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही रहकर रिकवर करेंगे.
डॉक्टर ने मीडिया से अपील करते हुए आगे कहा है, 'हम मीडिया और आम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे आगे कोई भी अटकलबाजी न करें और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की निजता का सम्मान करें. हम उनके जल्द स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं. प्लीज उनका सम्मान करें क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं.'